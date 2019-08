Lotus beim AVD-Oldtimer-Grand-Prix - Nürburgring 2019 (FOTO)

Hethel, UK (ots) -Lotus präsentiert eine Kollektion von Lotus Oldtimern undaktuellen Lotus Straßen- und Rennwagen. Der neue Evora GT4 ConceptRennwagen feiert sein kontinentales Debüt. Der Automobilclub vonDeutschland (AvD) zeichnet Lotus für den Erhalt der Traditionsmarkemit einem Sonderpreis aus.Lotus zeigt seine neuesten Modelle auf dem Oldtimer-Grand-Prix(OTGP) - Nürburgring 2019. Darunter der Elise Sport 220, Exige Sport410 und Evora GT410 Sport, sowie einige legendäre klassische Straßen-und Rennwagen, ein weißer Esprit S1, ein seltener Lotus Typ 23C(einer von nur sechs gebauten), ein Lotus Typ 51 (Formel FordEinsitzer) und der neue Lotus Evora GT4 Concept Rennwagen, der inKontinentaleuropa Premiere feiert.Darüber hinaus findet am Samstag, den 10. August 2019, ein Lotus"Gentlemen Drivers - GT bis 1965" Rennen statt - eine Rennkategorie,die auf die Zeit zurückblickt, als die berühmten Lotus-Rennwagen derspäten 1950er bis frühen 1960er Jahre wie Lotus Eleven, Elite und Typ23, auf der 21 Kilometer langen Nordschleife gelaufen sind.Der Automobilclub von Deutschland (AvD) (ältester deutscherAutomobilverband) verleiht Lotus eine Sonderauszeichnung für seinenbahnbrechenden Beitrag zur Automobilindustrie. Die Verleihung desSonderpreises erfolgt im Rahmen der Lotus-Pressekonferenz am Samstag,den 10. August 2019, um 12.00 Uhr auf dem Lotus-Stand (Teil desGotcha-Gebietes, gegenüber dem "Mundorf-Tank").Lotus beim OTGP im DetailLotus hat eine lange Geschichte am Nürburgring mit legendärenFahrten und Siegen in der "Grünen Hölle". Stirling Moss gewann dendeutschen Grand Prix im August 1961 erstmals in einem starkmodifizierten Lotus Typ 18/21. Der große Jim Clark gewann 1965 erneutin einem Typ 33. 1962 begründeten Lotus und Jim Clark ihren Ruf füralle Zeit auf dem Nürburgring 10000 km. Jim fuhr einen leichten LotusTyp 23 mit einem kleinen 1498ccm Doppelnockenmotor mit nur 100 PS;nach der ersten Runde lag er mit 27 Sekunden in Führung und späterhatte er zwei volle Minuten Vorsprung - gegen größere und stärkereGegner.Außerdem stellt Lotus auf dem Nürburgring Old Timers GP den neuenLotus Evora GT4 Concept vor. Mit dem Lotus Evora GT4 Concept kehrtLotus in die internationale Rennarena zurück. Der GT4 Concept, derdie Persönlichkeit und die Fähigkeiten des straßentauglichen LotusEvora bewahrt, baut auf der fortschrittlichen Leichtbaukompetenz derMarke auf. Er ist ein Rennwagen, der den Wettbewerbsgeist desUnternehmens perfekt verkörpert. Die letzte Generation des Evora GT4bewies ihre Renntauglichkeit und gewann prestigeträchtigeMeisterschaften und Rennen auf den berühmtesten Rennstrecken derWelt, darunter British GT, Dubai 24h, Barcelona 24h, European GT4,Sepang 12h, die Pirelli-Weltmeisterschaft und zuletzt denVize-Meistertitel in der schwedischen GT-Serie mit Cyan Racing 2018.Der Evora hat bewiesen, dass er Rennen fahren kann. SeineWeiterentwicklung der GT4 profitiert von der bereitsfortgeschrittenen Straßenplattform des Fahrzeugs, die stark von dervom Lotus-Motorsport inspirierten Technik beeinflusst wurde.Die aktuelle Lotus-Modellpalette der Elise, Exige und Evora sindein Beweis dafür, worum es beim Fahren geht - Lotus ist und warimmer für die Fahrer!Über LotusDie Group Lotus hat ihren Sitz in Hethel, Norfolk, Großbritannien.Sie ist Teil von Geely Automotive, dem am schnellsten wachsendenAutomobilkonzern der Welt. Geely hat eine 51%igeMehrheitsbeteiligung, 49% gehören Etika Automotive, einemmalaysischen Mischkonzern.Lotus Cars baut Weltklasse- und Hochleistungssportwagen derBaureihen Evora, Elise und Exige. Im Juli 2019 brachte sie den Evijaauf den Markt, das weltweit erste vollelektrische britische Hypercar.Lotus Engineering bietet einen umfassenden Beratungsservice, dermit vielen der weltweit führenden OEMs und Tier-1-Lieferantenzusammenarbeitet. Sie ist international anerkannt für ihrenlangjährigen Beitrag zur zukunftsweisenden Fahrzeugtechnik undFahrzeugentwicklung.Die Lotus-Medien-Website - https://media.lotuscars.com - enthältNachrichten, Bilder, Spezifikationen und alle Details zu aktuellenModellen sowie zu historischen Fahrzeugen und Ingenieurtechnologien.Für die neuesten Nachrichten und Informationen aus dem Lotus PR Teamfolgen Sie bitte:https://twitter.com/LotusCarsPRhttps://www.instagram.com/LotusCarsPRFür Lotus Cars Social Media folgen Sie bitte:https://www.facebook.com/LotusCarshttps://twitter.com/lotuscarshttps://www.instagram.com/lotuscars/https://www.youtube.com/grouplotushttps://www.linkedin.com/company/group-lotusFür weitere Informationen über Group Lotus kontaktieren Sie bitte:PR-Abteilung, Group Lotus, Potash Lane, Hethel, Norfolk,Großbritannien, NR14 8EZTel: +44 (0)1953 608264 E-Mail: pr@lotuscars.comOriginal-Content von: Group Lotus, übermittelt durch news aktuell