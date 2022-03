Lottovermittler Zeal steigert operatives Ergebnis - Sonderdividende

HAMBURG (dpa-AFX) - Der Lottovermittler Zeal Network hat sein operatives Ergebnis dank geringerer Werbeausgaben stärker gesteigert als zuletzt avisiert und will eine Sonderdividende zahlen. Die Basisdividende solle im Einklang mit der Dividendenpolitik bei einem Euro je Papier liegen, zudem will der Vorstand eine Sonderausschüttung von 1,10 Euro je Aktie vorschlagen, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg mitteilte. Für die eingeschlagene Wachstumssstrategie des Unternehmens sei die derzeitige Kapitalausstattung zu hoch, hieß es.

Insgesamt 2,10 Euro je Aktie würden eine Auszahlung von insgesamt rund 47 Millionen Euro bedeuten. Nach vorläufigen Zahlen stieg das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen im vergangenen Jahr von 12,7 Millionen Euro auf 27,5 Millionen Euro. Zuletzt hatte Zeal mit dem im November angehobenen Ergebnisausblick 25 Millionen Euro angepeilt. Die im SDax notierte Zeal-Aktie legte nach der Mitteilung um rund ein Prozent zu./men/he