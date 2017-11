Lottospieler aus NRW räumt mehr als 17 Millionen Euro ab

Münster (ots) - Der Jackpot ist geknackt! Ein Lottospieler aus NRWhat am Karnevalswochenende mehr als 17 Millionen Euro abgeräumt. Alseinziger Tipper bundesweit hatte der Glückspilz aus dem Kreis Soestsechs Richtige plus Superzahl. Jetzt ist er Multi-Millionär!Die Superzahl war entscheidend: Die Gewinnzahlen 1, 7, 11, 16, 19und 37 kreuzten gleich zehn Lottospieler richtig an. Nur einer jedochhatte auch die Superzahl 7 auf seinem Spielschein und knackte damitden prall gefüllten Millionen-Jackpot. Um genau 17.830.560,90 Euroist der Tipper aus dem Kreis Soest nun reicher."Direkt in der ersten Spielreihe hat der glückliche Gewinner einenVolltreffer gelandet. Es ist die zweithöchste Summe, die ein Tipperaus NRW in diesem Jahr im Lotto abgeräumt hat", gratuliert AxelWeber, Sprecher von WestLotto.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberWeseler Str. 108 - 11248151 MünsterTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell