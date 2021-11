Lottoland erreicht Klimaneutralität und unterzeichnet den Climate Pledge

Hamburg (ots) -Lottoland hat den Wandel zu einem klimaneutralen Unternehmen vollzogen und dies gemäß der internationalen Norm ISO 14064 nachgewiesen. Im Anschluss unterzeichnete der führende Online-Lottoanbieter den unter anderem vom Technologie-Konzern Amazon gegründeten Climate Pledge und ist nun eine von weltweit mehr als 200 Firmen, die sich verpflichtet haben, bis 2040 kohlenstofffrei zu wirtschaften. Sowohl beim Erreichen der Klimaneutralität als auch beim Unterzeichnen des Climate Pledge ist Lottoland Vorreiter in der Glücksspielbranche."Wir freuen uns, dass wir den Status der Klimaneutralität erreicht und den Climate Pledge unterzeichnet haben", sagt Nigel Birrell, CEO von Lottoland. "Damit erfüllen wir unseren Anspruch, sozial und ökologisch Verantwortung für unsere Kunden und Mitarbeiter zu übernehmen. Wir sind stolz, beim Klimaschutz eine Führungsrolle zu übernehmen und hoffen, dass viele Unternehmen unserem Beispiel folgen werden."Expertenanalyse als Basis für ReduktionsmaßnahmenUm die notwendigen Schritte zur Messung, Berichterstattung und Kompensation des eigenen CO2-Fußabdrucks einzuleiten, beauftragte Lottoland das weltweit tätige Beratungsunternehmen zur Verringerung von CO2-Emissionen Tunley Engineering. Zunächst erstellten die Experten eine Analyse als Basis für die Maßnahmen. So konnte Lottoland seine CO2-Bilanz vollständig erfassen und visualisieren. Das Resultat war ein besseres Verständnis, welche Auswirkung Energie- und Wasserverbrauch sowie Geschäftsreisen auf das Klima haben. Dieses Wissen ermöglichte schließlich die Entscheidungen, mit denen Lottoland seinen CO2-Fußabdruck spürbar reduzierte."Wir sind glücklich, dass wir mit Lottoland eine weitere Firma beim Climate Pledge willkommen heißen können", sagt Sally Fouts, die bei Amazon für den Climate Pledge verantwortlich ist. "Unternehmen haben zum Klimawandel beigetragen, aber tiefe Einschnitte bei den Treibhausgasemissionen können die steigenden Temperaturen stabilisieren. Aus diesem Grund sind dringend gemeinsame Maßnahmen von Betrieben auf der ganzen Welt erforderlich. Die Unterzeichner des Pledge sind in einer einzigartigen Position, um sich der Herausforderung des Klimawandels zu stellen und dazu beizutragen, die kohlenstoffarme Wirtschaft der Zukunft zu schaffen. Ich freue mich darauf, zu sehen, was wir in den nächsten zwei Jahrzehnten gemeinsam erreichen können."Über LottolandLottoland ist mit 14 Millionen Kunden der führende Lottoanbieter aus Europa mit einer EU-Glücksspiellizenz der maltesischen Regulierungsbehörde (MGA) sowie weiteren Glücksspiellizenzen u.a. in Großbritannien, Irland, Italien, Schweden, Südafrika und Australien. Bei Trusted Shops bewerten Kunden das Unternehmen mit durchschnittlich 4,8 von 5 möglichen Sternen (mehr als 55.000 Bewertungen).Bei Lottoland können Kunden auf attraktive Lotterien weltweit tippen - beispielsweise auf LOTTO 6aus49 (Deutschland), EuroJackpot (18 europäische Länder), EuroMillions (zehn europäische Länder), MegaMillions und PowerBall (USA) oder auf die Weihnachtslotterie El Gordo (Spanien). Die Auszahlung aller Gewinne ist durch ein Versicherungsmodell abgesichert und wird von der gibraltarischen Glücksspielaufsicht überwacht. Lottoland selbst ist kein Veranstalter, sondern nimmt Wetten auf die Ergebnisse von Lotterien an. Lottoland setzt sich für eine streng regulierte und kontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein und unterstützt die Responsible Gaming Foundation.Lottoland übernimmt gesellschaftliche Verantwortung und kümmert sich mit der Lottoland Foundation um bessere Chancen für Menschen, Tiere und unsere Umwelt.Weitere Informationen zu Lottoland: lottoland.com und auf www.lottolandcorporate.com.Informationen zur Lottoland Foundation: https://www.lottolandfoundation.comÜber The Climate Pledge:2019 gründeten Amazon und die NGO Global Optimism gemeinsam The Climate Pledge, eine Verpflichtung, das Pariser Abkommen zehn Jahre früher zu erreichen und bis 2040 netto kohlenstofffrei zu sein. Inzwischen haben mehr als 200 Organisationen The Climate Pledge unterzeichnet und damit ein wichtiges Signal gesetzt, dass die Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen, die zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen beitragen, rasch steigen wird. Weitere Informationen finden Sie unter www.theclimatepledge.com.Pressekontakt:Lottoland Pressebüroc/o FaktenkontorTel.: +49 (0)40 253 185 124E-Mail: lottoland@faktenkontor.deOriginal-Content von: Lottoland, übermittelt durch news aktuell