Lottoland beantragt eigene Lotterielizenz

London (ots/PRNewswire) -"Juristisch wäre eine Konzessionsvergabe konsequent"Mit einer Erlaubnis durch die zuständigen Landesbehörden wäreLottoland der erste private Lottoveranstalter einer "Großen Lotterie"in Deutschland, also einer Lotterie mit höheren Gewinnsummen.Lottoland würde den Spielplan aufsetzen, die Ziehung durch eineneutrale Instanz und unter staatlicher Aufsicht vornehmen lassen unddie Spieleinsätze nach einem vorab festgelegten Gewinnplan verteilen.Die Abgabe der Teilnahmescheine wäre an eigenen Annahmestellen undLotterie-Terminals sowie im Internet möglich."Wir sind sehr gespannt, ob uns die zuständigen Landesbehördeneine Konzession erteilen werden oder zumindest mitteilen, unterwelchen Bedingungen wir eine Erlaubnis erhalten können. Juristischwäre eine jedenfalls vorläufige Konzessionsvergabe nur konsequent.Organisatorisch können Privatunternehmen Lotterien mindestens genausogut und sicher veranstalten wie der Staat. Das sehen wir in Italien,Großbritannien oder Österreich", so Stypmann.Staatliche Monopolstellung auf dem Lottomarkt rechtswidrigDer Lottomarkt ist einer der letzten staatlichen Monopolmärkte inDeutschland. Damit greift die deutsche Glücksspielregulierung massivin die Dienstleistungs- und Berufsfreiheit von Menschen undUnternehmen ein - und das ohne rechtlich belastbare Grundlage. DennLotto birgt keine Sucht- oder Manipulationsgefahren, die nur durchein Staatsmonopol effektiv bekämpft werden könnten. Zudem missachtendie Landeslotteriegesellschaften systematisch die Grenzen zulässigerWerbung, die aber ein staatlicher Monopolträger einzuhalten hat.Hierzu zählen das Sponsoring bei medienwirksamenSportveranstaltungen, suggestive TV- und Online-Werbung sowieregelmäßige Social-Media-Aktivitäten, die gerade junge Menschen sehroffensiv zur aktiven Lotterie-Teilnahme anregen."Es geht um zu viel Geld"Staatliche Lotteriegesellschaften setzen jedes Jahr rund 7,3Milliarden Euro um. Circa 40 Prozent der Gelder fließen direkt an dieInnen- und Finanzministern der Länder, über deren Verteilung dieLänder eigenständig entscheiden können. Der staatlicheSportwettanbieter Oddset hingegen ist mit Umsätzen von 186 MillionenEuro verhältnismäßig klein."Diese Zahlen machen deutlich, warum die Länder das staatlicheLotteriemonopol aufrechterhalten wollen und sich jedem Fortschrittverweigern. Es geht um zu viel Geld, gerade auch im Vergleich zumSportwettbereich", so Stypmann. "Im Februar hat der Deutsche Lottound Toto Bund private Sportwettanbieter dazu aufgefordert, sich aufgemeinsame Standards für eine streng kontrollierte Öffnung desSportwettmarkts zu verständigen. Für den sehr vielmanipulationssicheren und ungefährlicheren Lotteriebereich istvergleichbares bisher nicht geschehen. Das ist absurd."Die "Misere des deutschen Glücksspielrechts" nimmt kein EndeSeit mehr als 15 Jahren herrscht in Deutschland einregulatorisches Chaos. 2006 erklärte das Bundesverfassungsgericht dendamals geltenden Lotteriestaatsvertrag in Teilen fürverfassungswidrig. 2010 erklärte der Europäische Gerichtshof denGlücksspielstaatsvertrag in Teilen für unionsrechtswidrig. Aus Angstvor einem Vertragsverletzungsverfahren seitens der EuropäischenKommission haben die Bundesländer nun eine neuerliche Reform desGlücksspielstaatsvertrags der zum 1.1.2018 in Kraft treten soll,beschlossen. Auch damit dürfte aber die "Misere des deutschenGlücksspielrechts", so die Bezeichnung eines Vertreters derEuropäischen Kommission, kein Ende nehmen - darauf jedenfalls lassenAussagen von deutschen Gerichten und der Europäischen Kommissionschließen."Sofern der Vertragsentwurf insoweit nicht noch rechtzeitigüberarbeitet wird, wird die Änderung den bestehenden Verstoß gegendas Transparenzgebot sogar noch verschärfen", stellten dasOberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen sowie dasVerwaltungsgericht Wiesbaden fest. Laut Medienberichten ist diegeplante Reform auch bei der Europäischen Kommission durchgefallen."Somit scheint es, dass die deutschen Behörden insbesondere für denbeträchtlich wachsenden Online-Kasinomarkt [...] keine tragfähigeLösung bieten", so die EU-Beamten."Die bisher bekannten oder veröffentlichten Details stimmen michrelativ pessimistisch, dass der aktuelle ReformentwurfEU-rechtskonform sein wird. Vieles spricht dafür, dass dasRechtschaos über Jahre fortdauert", sagt Stypmann. "Es bleibt somitalles beim Alten: Die staatlichen Lotteriegesellschaften tragen ihrBesitzstandsdenken auf den Schultern der Verbraucher aus. Und diehaben weiterhin keine Chance, zwischen seriösen und unseriösenOnline-Anbietern zu unterscheiden."Über LottolandLottoland ist einer der führenden privaten Lottoanbieter ausEuropa mit Lizenzen der gibraltarischen, britischen, australischenund irischen Glücksspielaufsicht. Bei Lottoland können Kunden aufattraktive Lotterien weltweit tippen - beispielsweise auf LOTTO6aus49 (Deutschland), EuroJackpot (16 europäische Länder),EuroMillions (neun europäische Länder), MegaMillions und PowerBall(USA) oder auf die Weihnachtslotterie El Gordo (Spanien). Darüberhinaus bietet Lottoland eigene Lotterieprodukte und Sofortlotterienan. Lottoland selbst ist kein Veranstalter, sondern Buchmacher undnimmt Wetten auf die Ergebnisse von Lotterien an. Die Auszahlungaller Gewinne ist durch ein Versicherungsmodell garantiert.Lottoland hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Lottospielzukünftig durch eigene Produkte weiterzuentwickeln, jüngereZielgruppen zu gewinnen und den Lottomarkt zu modernisieren. Dabeikonzentriert sich Lottoland vor allem auf mobile Vertriebskanäle.Darüber hinaus setzt sich Lottoland für eine streng regulierte undkontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein. Weitere Infos zuLottoland: http://www.lottoland.com und auf corporate.lottoland.com(http://corporate.lottoland.com) .Pressekontakt:+49 (0)69 92 18 74 67E-Mail: lottoland@heringschuppener.comOriginal-Content von: Lottoland.com, übermittelt durch news aktuell