Lottoland: 1,6 Milliarden Dollar im US-Jackpot - Weltrekord-Jackpot bei MegaMillions versetzt auch deutsche Spieler ins Lottofieber

New York und Berlin (ots/PRNewswire) -"Dream big" ist das Motto vieler Lottospieler in den kommendenTagen: Sie haben die Chance auf den größten Lottogewinn derGeschichte in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar (ca. 1,4 MilliardenEuro). Damit ist der Jackpot der US-Lotterie fast 18-mal höher alsder aktuelle Jackpot der Mehrstaatenlotterie EuroJackpot, bei derkommenden Freitag 90 Millionen Euro ausgespielt werden."Weltweit ist das der höchste Jackpot der jemals ausgespieltwurde. Zuletzt gab es einen ähnlich hohen Jackpot Anfang 2016, alsdie US-Lotterie PowerBall 1,58 Milliarden US-Dollar ausgespielt hat.Den Gewinn mussten sich damals drei Glückspilze teilen. Deshalb kannauch diesmal der Weltrekord gebrochen werden: Sollte eineEinzelperson gewinnen, wäre das mit Abstand der höchste Lottogewinnder Geschichte", sagt Nigel Birrell, CEO von Lottoland.In den USA stehen die Spieler stundenlang an, um MegaMillionsTickets zu kaufen. Deutsche Lottospieler können über Lottoland von zuHause auf den MegaMillions-Jackpot tippen. Auf Lottoland.com(http://www.lottoland.com/) können Spieler bis Mittwoch um 4:00 Uhrmorgens deutscher Zeit ihren Tipp auf die US-Lotterie abgeben. ImFall eines Gewinnes erfolgt die Jackpot-Auszahlung in der gleichenHöhe und nach denselben Regeln wie in den USA. DerMegaMillions-Jackpot wurde seit dem 24. Juli 2018 nicht mehrgeknackt.Erst im September hat Lottoland den GUINNESS WORLDRECORDS(TM)-Titel für den größten jemals ausgezahltenOnline-Glücksspielgewinn erhalten. Im Juni 2018 hatte eineReinigungskraft aus Berlin bei Lottoland 90 Millionen Euro mit einemTipp auf den EuroJackpot gewonnen. Mit der nächstenMegaMillions-Ziehung könnte Lottoland seinen eigenen Rekord brechen.Sollte ein Deutscher gewinnen, würde er 1,6 Milliarden Euro reichersein und damit zum 124. reichsten Deutschen werden.[1]Über LottolandLottoland ist einer der führenden Lottoanbieter aus Europa mitLizenzen der europäischen, britischen, irischen, italienischen undaustralischen Glücksspielaufsicht. Bei Lottoland können Kunden aufattraktive Lotterien weltweit tippen - beispielsweise auf LOTTO6aus49 (Deutschland), Eurojackpot (18 europäische Länder),EuroMillions (zehn europäische Länder), MegaMillions und PowerBall(USA) oder auf die Weihnachtslotterie El Gordo (Spanien). Bisher hatLottoland bereits über 1,5 Milliarden Euro an Gewinnen ausgezahlt.Lottoland hat sich zum Ziel gesetzt, das klassische Lottospielzukünftig durch eigene Produkte weiterzuentwickeln, jüngereZielgruppen zu gewinnen und den Lottomarkt zu modernisieren. Dabeikonzentriert sich Lottoland vor allem auf mobile Vertriebskanäle.Darüber hinaus setzt sich Lottoland für eine streng regulierte undkontrollierte Öffnung von Lottomärkten ein. Weitere Infos zuLottoland: http://www.lottoland.com.1. Gemäß aktuellem Ranking des Manager Magazins vom Oktober 2018(Sonderheft "Die 1001 reichsten Deutschen")