24. August 2017. Glück im Spiel? Glück in der Liebe? Am liebstenbeides! Doch davon kann Susan Hoecke als Carolin in der SAT.1-Komödie"Sechs Richtige und ich" nur träumen. Ob sich das ändert, als derattraktive Anwalt Felix (Hendrik Duryn) und seine pflegebedürftigeMutter Elinor (Grit Boettcher) in das Leben der empathischenAltenpflegerin treten? Zeitgleich findet Carolin einen Lottoschein,der den Fünf-Millionen-Euro-Jackpot knackt. Doch auch wenn sie dasGeld dringend brauchen könnte, will sie den rechtmäßigen Besitzerausmachen und erntet für ihre Ehrlichkeit nichts als Unverständnis...In der SAT.1-Komödie bedeutet der Lottojackpot zunächst mehrVerwirrung und Ärger als Glück. Was glauben die Hauptdarsteller desFilms: Kann Geld im echten Leben glücklich machen? Und was bedeutetGlück überhaupt? Susan Hoecke hat dazu eine ganz klare Meinung: "Ichglaube, Geld macht einiges einfacher, aber definitiv nichtglücklich." Zu den Dingen, die glücklich machen, zählt die36-Jährige: "Gemeinschaft, Zusammenhalt, Freunde, Liebe, guteGespräche und zwischenmenschliche Beziehungen." Derselben Überzeugungist auch Hendrik Duryn und mahnt: "Ich glaube, Geld gibt einem vorallem Sicherheit - was eine der wichtigen Säulen im Leben ist. Diessollte man aus romantischen Gründen nicht vernachlässigen." Richtigglücklich mache den erfolgreichen Schauspieler dagegen, gut zuarbeiten. Grit Boettcher, die Anfang August ihren 79. Geburtstagfeierte, fühlt sich glücklich mit ihren Kindern und Enkelkindernzusammenzuwohnen und betont: "In meinem Alter kommt es auf großenReichtum nicht mehr an."Zum Inhalt "Sechs Richtige und ich":8, 18, 19, 25 ... mit jeder gezogenen Zahl werden Carolins (SusanHoecke) Augen größer. Kann es sein, dass sie tatsächlich die Quittungdes Lottoscheins auf der Straße gefunden hat, der soeben denFünf-Millionen-Euro-Jackpot knackt? Das Geld könnte Carolin nur zugut gebrauchen, denn es fehlt an allen Ecken und Enden: Ihr Hausgleicht einer Bauruine, die pubertierenden Kinder Nele (FarinaFlebbe) und Tommi (Carlo Bohnenkamp) haben immer höhere Ansprüche undihr Bruder Gregor (Ben Blaskovic), ein Künstler in derSchaffenskrise, hat sich auch noch bei ihr eingenistet. DieBeförderung zur Pflegedienstleitung verwehrt ihr Chef März (TimoDierkes) in letzter Minute - Carolins warmherziger Umgang mit denbetagten Bewohnern verträgt sich ganz und gar nicht mit seinemprofitgetriebenen Führungsstil. Als wäre das nicht genug, bringt auchnoch Anwalt Felix (Hendrik Duryn) Carolin mit seinen Ansprüchen andie Pflege seiner Mutter Elinor (Grit Boettcher) auf die Palme. Trotzallem kann sich Carolin einfach nicht mit dem Gedanken anfreunden,Geld für sich zu beanspruchen, das ihr nicht zusteht. Schließlichmacht sie sich auf die nervenaufreibende Suche nach dem rechtmäßigenGewinner ...SAT.1 zeigt "Sechs Richtige und ich" am 29. August 2017, um 20:15 Uhrals Free-TV-Premiere. Weitere Informationen sowie ausführlicheInterviews mit den Hauptdarstellern unterhttps://www.sat1.de/film/der-sat-1-filmfilm/sechs-richtige-und-ich