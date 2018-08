Lotto-Jackpot steigt auf Jahreshoch (FOTO)

Münster (ots) -Nicht nur die sommerlichen Temperaturen steigen wieder. Auch derJackpot bei LOTTO 6aus49 wächst und wächst. Nach inzwischen siebenZiehungen in Folge ist das Jahreshoch erreicht, der Jackpot steht beirund 16 Millionen Euro und kann am Samstag (18. August) geknacktwerden. Diese Jackpothöhe gab es zuletzt im Januar dieses Jahres.Ob dies ein gutes Omen ist? Schließlich wurde bei derLotto-Ziehung am 17. Januar der Jackpot getroffen. Rund 16,2Millionen Euro gingen als Gewinn nach Schleswig-Holstein. WeitereLotto-Spieler aus Nordrhein-Westfalen und Bayern wurden in derzweiten Gewinnklasse zu Millionären.Bei der jüngsten Lotto-Ziehung am gestrigen Mittwoch (15. August)konnte bundesweit nur ein Spielteilnehmer den zweiten Gewinnrangtreffen. Er kommt aus dem Kreis Olpe. Seine Ausbeute beträgt834.635,40 Euro. Folglich schauen jetzt viele Lotto-Spieler auf dieLotto-Ziehung am kommenden Samstag. Mitspielen kann man in einer derrund 3.500 Annahmestellen oder unter www.westlotto.de.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell