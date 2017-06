Lotto-Jackpot geknackt! Tipper aus NRW räumt fast 30 Millionen Euro ab

Münster (ots) - Gut, dass er diese sechs Kreuze noch gesetzt hat:Ein Tipper aus NRW hat den Lotto-Jackpot geknackt! In der zwölftenund damit letzten Reihe auf seinem Spielschein landete der Glückspilzaus dem Raum Düsseldorf einen Volltreffer. Mit sechs Richtigen plusSuperzahl ist er jetzt um genau 29.696.697,10 Euro reicher. Mehr hatin diesem Jahr noch kein anderer Lotto-Spieler in NRW gewonnen!Die Woche ganz normal beginnen und als neuer Multi-Millionärbeenden - für einen Tipper aus dem Raum Düsseldorf hat sich dieserTraum erfüllt. Mit seinen Glückszahlen 6, 17, 18, 28, 33, 37 sowieder Superzahl 4 räumte er bei der Ziehung am Mittwoch bei LOTTO6aus49 rund 29,7 Millionen Euro ab.Axel Weber, Sprecher von WestLotto: "Da der Gewinner als einzigerTipper bundesweit auch die richtige Superzahl auf seinem Spielscheinhat, muss er den Jackpot nicht teilen. Jetzt warten wir, bis er sichbei uns meldet."Und es gibt gleich zwei neue Millionäre in NRW: Auch für einenweiteren Tipper aus dem Raum Düsseldorf erfüllte sich bei derLotto-Ziehung am Mittwoch der Traum vom Millionen-Gewinn. Dank sechsRichtiger darf er sich über 1.030.384,80 Euro freuen.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell