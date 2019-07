Lotto Baden-Württemberg hält hohes Einsatzniveau / Geschäftsführer Georg Wacker: Klassiker LOTTO 6aus49 stimmt optimistisch (FOTO)

Stuttgart (ots) -Die Spieleinsätze bei der Staatlichen Toto-Lotto GmbHBaden-Württemberg sind im ersten Halbjahr 2019 leicht gesunken. BisEnde Juni nahm das Landesunternehmen rund 479,6 Mio. Euro ein. Dassind 3,1 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Seinerzeit lagendie Einsätze mit 494,7 Mio. Euro auf einem Zehn-Jahres-Hoch - vorallem dank großer Gewinntöpfe der europäischen Lotterie Eurojackpotund eines starken wirtschaftlichen Umfeldes im Südwesten.Lotto-Geschäftsführer Georg Wacker blickt trotz des Rückgangszuversichtlich auf die zweite Jahreshälfte: "Unsere Gesamteinsätzekonsolidieren. Das kam nach dem außergewöhnlich starkenVorjahres-Halbjahr nicht überraschend. Die Latte lag schlichtweg sehrhoch."Wacker hob die positive Entwicklung beim Hauptprodukt LOTTO 6aus49hervor. Dessen Einsätze stiegen entgegen dem Trend um 5,2 Prozent.Sie stehen für fast die Hälfte des Gesamtportfolios. "Der Klassikerlebt! Und wir tun viel dafür, unser wichtigstes Produktvoranzubringen - auch bundesweit", so der Lotto-Chef.Baden-Württemberg zeichnet seit Anfang 2019 im Deutschen Lotto- undTotoblock verantwortlich u.a. fürs LOTTO 6aus49. Kernaufgabe imProduktausschuss ist, die Marke strategisch wie operativ zu führenund neue Impulse zu setzen. Lotto nach der Formel 6aus49 gibt es seit1955, im Südwesten seit 1958.Fünf Millionentreffer und 22 Lotto-SechserLotto Baden-Württemberg schüttete 2019 bislang 236,3 Mio. Euro andie Tipper aus. Zwischen Kurpfalz und Bodensee gab es 61 Gewinne von100.000 Euro oder mehr. 22 Spieler hatten den sprichwörtlichenSechser im Lotto. Für fünf Glückspilze erfüllte sich sogar der Traumvom Millionengewinn - vier im LOTTO 6aus49 und einer in derZusatzlotterie Spiel 77. Der mit 10,7 Mio. Euro größte Trefferglückte einem Mann aus dem Raum Schwäbisch Gmünd.Das Gemeinwohl profitiertDas Prinzip der staatlichen Lotteriegesellschaften in Deutschlandist einfach erklärt: Rund 50 Prozent der Spieleinsätze werden alsGewinne ausgeschüttet, etwa zehn Prozent sind Betriebskosten undProvisionen für die Annahmestellen. Die verbliebenen rund 40 Prozentgehen in Form von Lotteriesteuer (16,6 Prozent) und Erträgen für guteZwecke (23 Prozent) an den Staat.Pressekontakt:Mathias YagmurUnternehmenssprecherTel.: 0711 - 81 000-117E-Mail: mathias.yagmur@lotto-bw.deOriginal-Content von: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell