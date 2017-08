Lotto24 AG: Gute Halbjahreszahlen lassen die Aktie ansteigen!

Liebe Leser,

das abgewickelte Transaktionsvolumen konnte in den ersten sechs Monaten deutlich im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Das Plus belief sich auf gut 33 %. Daneben konnte auch der Umsatz gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum deutlich zulegen. Hier betrug das Umsatzwachstum sogar 40,6 %.

Geworbene Neukundenanzahl nimmt etwas ab

Im ersten Halbjahr 2017 konnte Lotto24 ungefähr 161.000 Neukunden dazugewinnen. Im ersten Halbjahr 2016 waren es mit rund 175.000 Neukunden etwas mehr. Die leicht gesunkene Neukundenzahl konnte die Aktionäre von Lotto24 indes nicht verunsichern. Nach der Veröffentlichung der Zahlen legte die Aktie zu. Das Allzeithoch könnte nun wieder in den Fokus der Anleger rücken, nachdem es vor ein paar Wochen noch etwas abwärts gegangen war.

Charttechnischer Ausblick: Der Aufwärtstrend befördert die Aktie nach oben

Gemessen an den drei gleitenden Durchschnitten (38; 100; 200) befindet sich die Lotto24 Aktie auch weiterhin in einer Aufwärtsbewegung, die sich nun auf den Weg in Richtung eines neuen Hochpunkts machen könnte. Vor allem die 100-Tage-Linie stärkte in der Vergangenheit den Aktienkurs.

Ein Beitrag von Johannes Weber.