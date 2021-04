Lottery.com: „Globaler Marktplatz für alle Arten von Glücksspielen“!

AutoLotto, Inc (Lottery.com) wird über eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) mit Trident Acquisitions Corp (NASDAQ:TDAC) an die Börse gehen. Die beiden Unternehmen schlossen am 22. Februar eine definitive Vereinbarung für eine Fusion ab.

Die SPAC-Route war wegen des kurzen Zeithorizonts der beste Weg, um an die Börse zu gehen, sagte Tony DiMatteo, CEO von Lottery.com, am Montag in Benzingas YouTube-Show „SPACs



