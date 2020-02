Lotterie feiert kleines Jubiläum / Zehnte 90-Millionen-Phase bei Eurojackpot (FOTO)

Münster (ots) - Es sind die heiß ersehnten Wochen bei Eurojackpot: Die Ziehungenund Phasen, in denen der Jackpot bei seiner maximalen Summe von 90 MillionenEuro steht und in 18 europäischen Ländern am Freitagabend gespannt auf dieZiehungsergebnisse gewartet wird.Zum insgesamt zehnten Mal seit dem Lotteriestart im Jahr 2012 ist es jetztsoweit, dass der Jackpot diese Summe erreicht und entweder direkt geknackt wirdoder in der Folge mehrere Wochen so stehenbleibt.Neun Mega-JackpotsWährend der bisherigen neun Mega-Jackpot-Phasen konnten Spielteilnehmer aus halbEuropa zu Multi-Millionären werden. Zu Anfang brauchte es ein wenig Geduld: Nachdem Spielbeginn im März 2012 dauerte es mehr als drei Jahre, bis dieEurojackpot-Summe von 90 Millionen Euro erstmals erreicht werden konnte. Am 15.Mai 2015 gewann dann ein Spielteilnehmer aus der Tschechischen Republik diesenBetrag und konnte sich damit große Wünsche erfüllen.Der deutsche Lotterierekord wurde am 14. Oktober 2016 aufgestellt. Diesmalgingen die 90 Millionen in den Schwarzwald.Erstmals Jackpot-TeilungAm 6. Januar 2017 folgte ein Novum in der Geschichte der 90-Millionen-Jackpots:Erstmals trafen mehrere Spielteilnehmer gleichzeitig die erste Gewinnklasse.Fünf Tipper aus Berlin, Niedersachsen, Hessen, Dänemark und den Niederlandenerhielten jeweils 18 Millionen Euro.Erstmals drei 90-Millionen-Jackpots in einem JahrDas Jahr 2018 punktete mit gleich drei Jackpotphasen, ebenfalls ein Novum in derEurojackpot-Historie. Eine finnische Tippgemeinschaft mit fünf Personen freutesich am 9. Februar über den Mega-Gewinn.Im Juli des gleichen Jahres waren dann zwei deutsche Spielteilnehmer dieRiesen-Glückspilze: Am 6. Juli gingen jeweils 45 Millionen Euro nach Hessen undSachsen-Anhalt. Dies war das Ende einer besonders bemerkenswerten Jackpotphase.Die beiden Gewinner konnten erst in der 15. Ziehung in Folge, davon siebenZiehungen mit einem 90-Millionen-Mega-Jackpot, ermittelt werden.Im November 2018 folgte schließlich die dritte 90-Millionen-Jackpotphaseinnerhalb des Kalenderjahres. Nach elf Ziehungen, davon erneut vier mit einem90-Millionen-Jackpot, waren es wieder fünf Gewinner, die gleichzeitig denobersten Gewinnrang teilten. Somit gingen 18 Millionen Euro nach Hamburg,Hessen, Finnland, Italien und Spanien.Wiederholung in 2019Im vergangen Jahr wiederholte sich zur Freude der Eurojackpot-Spieler dasTriple. Am 10. Mai 2019 war es soweit, der Mega-Jackpot war fällig: Gewinner ausNordrhein-Westfalen und Polen erhielten jeweils 45 Millionen Euro.Am 23. August freute sich erneut eine finnische Tippgemeinschaft über einen90-Millionen-Gewinn. Presse, Funk- und Fernsehen berichteten damals aus derfinnischen Kleinstadt, in der der Glückstipp abgegeben wurde. Der Tippzettelhatte gleich 50 Bürger von Siilinjärvi zu Millionären gemacht. Passend dazu gabes ein fröhliches Event in dem Supermarkt, wo der Eurojackpot-Tipp gespieltwurde: Kaffee und Kuchen für Gewinner und Besucher des Geschäfts.Den neunten und bisher letzten geknackten 90-Millionen-Jackpot gab es im Herbst2019. Am 22. November gewannen drei Spielteilnehmer aus Bayern, Hessen undUngarn jeweils 30 Millionen Euro.Wer holt den zehnten 90-Millionen-Jackpot?Mit Spannung blicken natürlich auch jetzt wieder viele Lotteriefans auf denkommenden Freitagabend (7. Februar). Dann wartet erneut ein Jackpot mit dermaximalen Summe von 90 Millionen Euro. Wird es wieder deutschen Spielteilnehmerngelingen, bei der europäischen Lotterie groß abzuräumen? Wer sein Glückprobieren möchte: Mitspielen kann man unter www.eurojackpot.de sowie in allenLotto-Annahmestellen im Bundesgebiet.Pressekontakt:WestLottoAxel WeberTelefon: 0251-7006-1313Telefax: 0251-7006-1399presse@eurojackpot.depresse.eurojackpot.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/107909/4511579OTS: EurojackpotOriginal-Content von: Eurojackpot, übermittelt durch news aktuell