Lotterie Silvester-Millionen zum zehnten Mal nacheinander ausverkauft (FOTO)

Stuttgart (ots) - Bei keiner anderen Lotterie der Staatlichen Toto-Lotto GmbHBaden-Württemberg ist die Chance auf einen Millionengewinn so groß wie bei denSilvester-Millionen. Entsprechend gefragt war auch die zehnte Auflage: Die 1,5Millionen Lose sind erneut bereits vor Weihnachten vergriffen - und das trotzeiner gegenüber dem Vorjahr um 250.000 erhöhten Loszahl.An Silvester hat Baden-Württemberg garantiert sechs neue Millionäre. Damit wirdein Tipper mehr über einen Volltreffer bei der beliebten Lotterie jubeln alsnoch im Vorjahr. Obwohl mehr Lose verkauft wurden, bleibt die für dieSilvester-Millionen charakteristische, hohe Wahrscheinlichkeit auf denSpitzengewinn erhalten. Sie liegt bei 1 zu 250.000 je Los. Neben denMillionentreffern gibt es weitere Gewinne von 100.000, 1.000 und zehn Euro.Das Spielprinzip der Silvester-Millionen ist einfach: Aus dem Zahlenbereich0000001 bis 1500000 wurde nach dem Zufallsprinzip eine Nummer ermittelt und demTipper ausgehändigt. Jede der 1,5 Millionen Losnummern wurde nur einmalvergeben. Die Ziehung der Gewinnzahlen ist am 31. Dezember unter notariellerAufsicht in der Stuttgarter Lotto-Zentrale. Alle Losnummern, auf die ein Gewinnentfallen ist, veröffentlicht Lotto Baden-Württemberg am frühen Silvesterabendunter www.lotto-bw.de. Die Lose der Silvester-Millionen waren seit 4. Novemberin den baden-württembergischen Lotto-Annahmestellen sowie im Internet und dieoffizielle LottoBW-App verfügbar. Die Lotterie gibt es seit 2010 exklusiv inBaden-Württemberg.Pressekontakt:Mathias YagmurUnternehmenssprecherTelefon: 0711/81000-117E-Mail: presse@lotto-bw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/110923/4469959OTS: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-WürttembergOriginal-Content von: Staatliche Toto-Lotto GmbH Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell