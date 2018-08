Unterföhring (ots) -- Die beiden Sky Experten werden im Wechsel am Fußball-Talkteilnehmen- Das Debüt von Lothar Matthäus an diesem Sonntag, Jan AageFjörtoft feiert sein Sky Comeback am 16. September- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" an jedem Bundesliga-Sonntag ab10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie mLivestream auf skysport.de und in der Sky Sport AppJörg Wontorra wird in der neuen Saison ein neues Experten-Duo inseinem Fußball-Talk willkommen heißen. Ab sofort werden die SkyExperten Lothar Matthäus und Jan Aage Fjörtoft, der nach vier Jahrenzu Sky zurückkehrt, fester Bestandteil des Fußball-Talks amSonntagvormittag sein.Stets im Wechsel werden der Weltmeister und der ehemaligenorwegische Nationalspieler künftig in "Wontorra - der o2Fußball-Talk" mitdiskutieren. Die Sendung wird an jedemBundesliga-Sonntag um 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf SkySport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der SkySport App ausgestrahlt.Jörg Wontorra freut sich bereits auf sein neues Team: "LotharMatthäus ist ein idealer Partner für mich, weil er eine hoheFußballkompetenz hat und immer Klartext redet. Jan Aage Fjörtoftverfolgt die Bundesliga auch in Norwegen ständig und bringt neben demkompetenten Blick von außen auch den Unterhaltungswert mit, den eineTalkshow braucht."Lothar Matthäus, der bereits beim "Krombacher Topspiel der Woche"in der Bundesliga und in der UEFA Champions League als Sky Expertezum Einsatz kommt: "Trotz mittlerweile sechs Jahren als Sky Expertewird meine Rolle bei 'Wontorra' nochmal eine neue Erfahrung für mich.Ich freue mich darauf, mit Wonti und seinen hochkarätigen Gästenregelmäßig auch über die Themen zu diskutieren, die die Fußballweltweit über die 90 Minuten hinaus bewegen.""Ich freue mich sehr auf mein Comeback bei Sky. Ich war immer einFan von Jörg Wontorra und nun mit ihm in einem Team zu sein, istklasse. Im Wechsel bilden Lothar und ich das perfekte Experten-Duo:In Summe haben wir an sechs Weltmeisterschaften teilgenommen, einenWM- und einen EM-Titel gewonnen und waren sieben Mal DeutscherMeister", scherzt Jan Aage Fjörfoft, der bereits von 2011 bis 2014Sky Experte war.Lothar Matthäus wird an den ersten beiden Bundesliga-Spieltagen,26. August und 2. September, bei "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" zuGast sein. Jan Aage Fjörtoft feiert sein Debüt nach derLänderspielpause am Sonntag, 16. September. In der vergangenen Saisonwar Didi Hamann der feste Experte an der Seite von Jörg Wontorra. Erist ab dieser Saison fester Gast bei "Sky90" am Sonntagabend.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell