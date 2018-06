Lothar Matthäus schreibt für Sky: die wöchentliche Kolumne des Sky Experten auch während der FIFA WM 2018 in Russland auf skysport.de (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Seit Sommer 2017 schreibt der Weltmeister und ehemaligeWeltfußballer in "So sehe ich das" jede Woche auf skysport.de und inder Sky Sport App - auch während der WM in Russland- Exklusiv für Sky Kunden mit Sky Q bzw. dem Sky+ Pro Receiver: 25Spiele der FIFA WM 2018 live in Ultra HD, täglich das Topspiel desTagesWenn ab nächster Woche der Ball bei der FIFA WM 2018 in Russlandrollt, wird Sky nicht nur das Topspiel jedes Tages live in Ultra HDübertragen, sondern auch täglich umfassend und topaktuell aufskysport.de, Sky Sport News HD und über die Sky Sport App über allesWissenswerte rund um die deutsche Nationalmannschaft und das Turnierberichten.Sky Experte Lothar Matthäus wird Teil der regelmäßigenWM-Berichterstattung sein. Für das Sky Sportportal skysport.de wirdsich der Weltmeister von 1990 auch während des Turniers in Russlandregelmäßig in "So sehe ich das" zu Wort melden. Die Kolumne desRekordnationalspielers, der bereits seit sechs Jahren festerBestandteil des Sky Expertenteams ist, erscheint seit Sommer 2017wöchentlich auf skysport.de. Auch die FIFA WM 2018, die er inRussland live begleitet, wird er auf skysport.de analysieren.In der jüngsten Ausgabe beschäftigt er sich mit Joachim LöwsNominierung des endgültigen WM-Kaders und den vier Spielern, dienicht mit nach Russland reisen dürfen.Die FIFA WM 2018 mit Sky Q in Ultra HD erlebenSky Deutschland hat sich die exklusivenUltra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018[TM] inRussland gesichert und wird an allen Turniertagen jeweils dasTopspiel des Tages live in Ultra HD übertragen.Das Live-Angebot von Sky umfasst unter anderem alle Spiele derdeutschen Nationalmannschaft und weitere ausgewählte Topspiele desTages, darunter auch vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beideHalbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juli 2018.Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängigvon den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschlandfreigeschaltet sein, die Sky Q bzw. den Sky+ Pro Receiver nutzen.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell