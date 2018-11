Unterföhring (ots) -- "Wontorra - der o2 Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie imLivestream auf skysport.de und in der Sky Sport App- Die weiteren Gäste sind Sky Experte Jan Aage Fjörtoft, TobiasHoltkamp (Digitalchef Sporttotal AG und Fußball-Kolumnist),Carli Underberg (stv. Sportchef Bild)- "Sky90" am Sonntagabend ab 19.55 Uhr außerdem mit BerndSchmelzerUnterföhring, 30. November 2018 - Spannung an der Tabellenspitze,so viele Tore wie schon seit Jahren nicht mehr und ein schwächelnderRekordmeister. Die Bundesliga bietet derzeit viel Gesprächsstoff.Allen aktuellen Themen widmen sich die Talk-Sendungen von Sky, indenen am Sonntag wieder diskutiert wird. "Wontorra - der o2Fußball-Talk" meldet sich um 10.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport NewsHD, "Sky90" rundet den Spieltag am Abend um 19.55 Uhr direkt imAnschluss an das späte Sonntagsspiel der Bundesliga ab.An diesem Sonntag begrüßt Jörg Wontorra unter anderem dieehemaligen deutschen Nationalspieler Klaus Allofs und ThomasBerthold.Komplettiert wird die Runde von Sky Experte Jan Aage Fjörtoft,Tobias Holtkamp (Digitalchef Sporttotal AG und Fußball-Kolumnist) undCarli Underberg (stv. Sportchef Bild)."Wontorra - der Fußball Talk" wird am Sonntag ab 10.45 Uhr freiempfangbar auf Sky Sport News HD, im Livestream auf skysport.de undin der Sky Sport App sowie per Facebook Live auffacebook.com/SkySportDE ausgestrahlt."Sky90" am Sonntagabend mit Matthäus, Hamann und Effenberg Direktnach Abpfiff des späten Sonntagsspiels zwischen Eintracht Frankfurtund dem VfL Wolfsburg meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr miteiner neuen Ausgabe von "Sky90". Die Fußballdebatte beginnt um 19.55Uhr.Zu Gast sind dieses Mal Sky Experte Lothar Matthäus und StefanEffenberg. Zwei der prägenden Gesichter des FC Bayern München werdenunter anderem die aktuelle Lage beim Rekordmeister, die Ursachen fürden derzeitigen Misserfolg und mögliche Wege aus der Krisediskutieren.Darüber hinaus ist Bernd Schmelzer zu Gast im Studio. Komplettiertwird die Runde von Didi Hamann, der als fester Experte an jedemBundesliga-Sonntag in "Sky90" die vorangegangenenBundesliga-Begegnungen analysiert und mit der Runde diskutiert.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell