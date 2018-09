Lost in Digitalization: Digitale Transformation als die große Unbekannte? / BearingPoints dritter Digitalisierungsmonitor: Mitarbeiter unzureichend über Digitalstrategie ihrer Unternehmen informiert (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die Digitale Transformation von Unternehmen im deutschsprachigenRaum schreitet weiter voran. Doch während Strategie und Vision invielen Unternehmen inzwischen formuliert, verstanden und mitmessbaren Zielen hinterlegt sind, mangelt es noch an der Einbindungder Mitarbeiter. Zwar ist einem Großteil der Angestellten bekannt,dass es in ihrem Unternehmen eine Digitalstrategie gibt - fast dieHälfte empfindet diese allerdings als nicht transparent. Viele wissenweder, warum und wohin sich das Unternehmen mit der Digitalisierungverändern will, noch, welche Rolle sie selbst dabei spielen. Zudiesen Ergebnissen kommt der aktuelle Digitalisierungsmonitor derManagement- und Technologieberatung BearingPoint, der bereits zumdritten Mal in Folge durchgeführt wurde.Es zeigt sich auch ein deutlicher Unterschied zwischenFührungspersonal und Mitarbeitern: Während sich die Mehrheit derMitarbeiter ohne Führungsverantwortung nicht ausreichend über dieDigitalstrategie informiert fühlt, fehlt es Führungskräften deutlichseltener an Informationen. "Längst nicht alles, was Führungskräfte zukommunizieren glauben, kommt auch bei den Mitarbeitern an",kommentiert Carsten Schulz, Partner bei BearingPoint, das Ergebnisund ergänzt: "Die Kommunikation erreicht offenbar einen Großteil derFührungskräfte, doch die Weitergabe an die Ebenen darunter gelingtnur teilweise. Das mag auch an den Einschränkungen der ausgewähltenKommunikationswege liegen." Deutliche Defizite gibt es zudem imBereich Schulungen. So fehlt es in vielen Unternehmen noch anWeiterbildungsangeboten zur Digitalen Transformation und an derVermittlung notwendiger Kompetenzen wie beispielsweise analytischerFähigkeiten.Veränderung zum Alltag machenIn vielen Bereichen der Digitalisierung kommen Unternehmen dagegengut voran. Strategie und Vision sind im Vergleich zum Vorjahrinzwischen klar definiert und entsprechendeUmsetzungsverantwortlichkeiten wurden festgelegt. Doch die Scherezwischen den Unternehmen öffnet sich: Beispielsweise wählten 42Prozent der befragten Unternehmen zwar bereits einen der beidenhöchsten Reifegrade aus, jedoch steht jedes fünfte Unternehmen beider Entwicklung der Digitalstrategie noch recht am Anfang. "Wirsehen, dass es vornehmlich traditionellen Unternehmen, die älter als21 Jahre sind, noch schwerfällt, ihre Visionen auf die Anforderungender Digitalen Transformation auszurichten. Sie drohen somit, denAnschluss an die digitale Wirtschaft zu verlieren", sagt AlexanderBroj, Partner bei BearingPoint.Nachdem 2017 die Geschäftsmodellentwicklung bei denStudienteilnehmern im Vordergrund stand, sind es nun wiedertechnologische Aspekte, insbesondere hinsichtlich derProzessoptimierung. "Nachholbedarf sehen wir noch im Bereich'Veränderungen in der Unternehmenskultur und -struktur'. Dies wirdzwar bereits seit dem ersten Digitalisierungsmonitor mehrheitlich alserfolgsrelevant angesehen, doch bildet dieser Bereich trotzFortschritten bisher noch das Schlusslicht", ergänzt Broj.Im Vergleich zu 2017 gab es innerhalb des letzten Jahres bei derEntwicklung digitaler Geschäftsmodelle und der Digitalisierung vonProdukten oder Services hingegen wenig Fortschritt und im Bereich"Kanäle und Kundenkontakt" wurde gar ein Rückschlag verzeichnet."Eine naheliegende Erklärung ist, dass die Unternehmen mittlerweilebesser bewerten können, was in der Umsetzung gut funktioniert und wasnicht", so Broj. "Die Anbindung an bestehende Unternehmensprozesseist oftmals komplex. Bis alle Kanäle vollends integriert sind, diedann eine einheitliche Customer Journey ermöglichen, ist es noch einlanger Weg."Datenschutz als ErfolgsfaktorBei der Entwicklung und Etablierung neuer digitaler Produkte undServices könnte sich der Datenschutz zu einem entscheidendenErfolgsfaktor entwickeln, da dies für Konsumenten der DACH-Regionbesonders wichtig ist. Bisher zeigt das Nutzungsverhalten, dassinsbesondere die ältere Generation datenschutzrechtlichen Themen eherausweicht und im Zweifelsfall lieber auf die Nutzung bestimmterServices verzichtet."Hier können Unternehmen ansetzen, indem sie ihreDatenschutzrichtlinien transparent gestalten unddatenschutzrechtliche Aspekte durch den Konsumenten beeinflussbarmachen. So lassen sich auch digital weniger affine Zielgruppen oderB2B-Kunden leichter überzeugen", erklärt Carsten Schulz."Verständliche Informationen darüber, welche Daten erhoben werden undwelche Bedeutung sie für ein Angebot haben, können das Vertrauen derNutzer in digitale Anwendungen stärken und somit zu einem besserenVerständnis für den Wert und die Notwendigkeit von Daten beitragen."Über die StudieDie Studie "Lost in Digitalization", die im Vergleich zu denVorjahren ein deutlich erweitertes Sample umfasst, wurde von Ende Maibis Ende Juli 2018 durchgeführt. Für den Jahresvergleich wurdeninsgesamt 257 Mitarbeiter aus Unternehmen im deutschsprachigen Raumbefragt. Mehrheitlich nahmen an der Befragung Führungskräfte mitPersonalverantwortung aus der Finanzindustrie sowie von Produktions-und Logistikunternehmen teil, darüber hinaus wurden auch Mitarbeiterohne Personalverantwortung befragt. Ergänzt wurde die turnusmäßigeErhebung durch zwei weitere Online-Befragungen, die im Juni 2018stattfanden. Zum Themenschwerpunkt "Mitarbeiter" wurden 2.500Mitarbeiter verschiedener Unternehmen und Branchen befragt. DieBefragung zum Thema "Konsumenten" zählte 2.603 Teilnehmer aus demdeutschsprachigen Raum. Insgesamt zeichnet derDigitalisierungsmonitor damit ein repräsentatives Bild derUnternehmen, ihrer Mitarbeiter und Konsumenten.Die Studie ist unter dem folgenden Link verfügbar:http://ots.de/a5rYI8 Pressekontakt:Alexander BockManager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell