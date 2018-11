Los Angeles Auto Show: Venture-Beteiligung von Daimler und Deutscher Bahn im Finale des Start-up-Wettbewerbs der AutoMobility LA 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Adress- und Ortungssystem what3words überzeugt Jury / Finalistenkommen u.a. aus den Bereichen Künstliche Intelligenz, Autonomie,Flottenmanagement und Neurotechnologie / Sieger erhält Preisgeld inHöhe von 15.000 US$Los Angeles (ots/PRNewswire) - Das junge Unternehmen what3wordshat es in die Runde der besten zehn des Start-up-Wettbewerbs derAutoMobility LA (https://automobilityla.com/schedule/)(TM) der LosAngeles Auto Show (http://www.laautoshow.com/) (LA Auto Show®)geschafft. Die Londoner Firma, an der auch Daimler und die DeutscheBahn beteiligt sind, wurden aus einem Pool innovativerinternationaler Start-ups ausgewählt, die Vordenker fürzukunftsweisende Lösungen in den konvergierenden Bereichen Mobilitätund Technologie sind. Die Top Ten Automotive Startups Competition(TM)(https://automobilityla.com/top-ten-startups/) wird von Plug andPlay, einem der größten Accelerator-Programme im Silicon Valley undSiriusXM Connected Vehicles, einem neuen Abo-Service desTelemetriedienstleisters SiriusXM®, gesponsert.Die diesjährigen Finalisten auf der AutoMobility LA:- AEye (https://www.aeye.ai/): AEye sind Pioniere der roboterhaftenWahrnehmung und Entwickler von iDAR(TM), einer neuen Formintelligenter Datenerfassung. Die Konstruktion des Systemsorientiert sich am menschlichen Auge und seiner Sehrinde und wirdbeim autonomen Fahren eingesetzt.- Affectiva (https://www.affectiva.com/): Die Ausgründung des MediaLab am Massachusetts Institute of Technology (MIT) ist führenderAnbieter von Software für Künstliche Intelligenz im Bereichmenschliche Wahrnehmung. Diese erkennt komplexe und differenziertemenschliche Emotionen und kognitive Zustände vermittelsGesichtsmimik und Stimme.- DarwinAI (https://darwinai.ca/): DarwinAI entwickelt alsSoftware-Unternehmen "lernende" Lösungen für die Optimierung undErfassung neuronaler Netze. Mit seiner Methode der "generativenSynthese" werden jegliche Arten lernender Systeme virtuell erfasst,sei es Bilderkennung, natürliche Sprachverarbeitung (NaturalLanguage Processing - NLP) oder Spracherkennung. Daraus erzeugt esdann mehrere hochoptimierte und kompakte Versionen.- Electric Vision Aircrafts (EVA) (https://eva.xyz/): Das in Toulouse(Frankreich) ansässige Unternehmen entwickelt das erste elektrischbetriebene autonome Luftfahrzeug, das vertikal startet und landet.- Freer Logic (http://www.freerlogic.com/): Freer Logic entwickeltSpitzentechnologie, die über die Kopfstütze "neurotechnologisch"das Gehirn "ausliest". Der integrierte Neurobiomonitor (NBM) kannerfassen, ob man für sicheres Fahren zu abgelenkt, zu müde oderüberfordert ist.- Metamoto (https://www.metamoto.com/): Das in Silicon Valleyansässige Start-up unterstützt Unternehmen dabei, ihre Software fürautonomes Fahren in der virtuellen Welt sicher und umfassend zuprüfen, bevor diese auf der Straße eingesetzt wird. Die innovativeOn-Demand-Lösung ist wesentlich effizienter als reale Tests. Damitbietet sie ein Test- und Erprobungs-Niveau, das das autonome Fahrenbald Wirklichkeit werden lässt.- Metawave (https://www.metawave.co/): Metawave bietet mitWARLORD(TM) eine intelligente Radar-Plattform für das AutonomeFahren (Level 3 und 4) bei jeglichen Wetterbedingungen.- Thor Trucks (https://www.thortrucks.com/): Das in Los Angelesansässige Start-up aus dem Bereich kommerzielle elektrischeMobilität löst Herausforderungen beim Flottenmanagement. Seinerstes Produkt ist ein vollelektrischer Sattelschlepper namensET-One.- what3words (https://what3words.com/): what3words ist ein einfachesAdresssystem. Es teilt die Welt in Quadrate von 3x3 Metern auf undordnet jedem Quadrat eine eindeutige Adresse aus drei Wörtern zu.So kann jeder Ort einfach und eindeutig gefunden werden. DasUnternehmen hat etliche große Partner aus der Automobil- undMobilitätsbranche, zu denen auch Daimler und die Deutsche Bahngehören. Mercedes-Benz setzt what3words bereits in der A-Klasseein."Die diesjährigen Top Ten-Finalisten geben einen wunderbarenEinblick in die Mobilität der Zukunft", sagte Terri Toennies,Geschäftsführende Vizepräsidentin und General Manager von LA AutoShow und AutoMobility LA. "Unser Wettbewerb wächst von Jahr zu Jahr,sowohl bei der Zahl der Bewerbungen als auch bei der Zahl anUnternehmen, die sich als Juroren oder Sponsoren engagieren. Wirfreuen uns über die Menge an Einsendungen, die Finalisten, die sichauf unserer Messe präsentieren und die wichtigen Unternehmen, die andieser jährlichen Veranstaltung teilnehmen."In den kommenden Wochen werden aus den Top Ten drei Unternehmennominiert. Diese dürfen am 27. November im Rahmen der AutoMobility LAbei einer Live-Präsentation ihr Geschäftskonzept vorstellen. ImAnschluss daran kürt die Jury den Gewinner, der 15.000 US$ Preisgelderhält. In den kommenden Wochen werden aus den Top Ten drei Unternehmen nominiert. Diese dürfen am 27. November im Rahmen der AutoMobility LA bei einer Live-Präsentation ihr Geschäftskonzept vorstellen. Im Anschluss daran kürt die Jury den Gewinner, der 15.000 US$ Preisgeld erhält. Alle Finalisten können sich im Technologie-Pavillon der Tech-Messe präsentieren und ein interessiertes Publikum aus einflussreichen Herstellern, Technologie-Führern, Entwicklern, Investoren und anderen erreichen. Die Jury des 2018er Top Ten Automotive Startup-Wettbewerbs der AutoMobility LA besteht aus Vertretern wichtiger Unternehmen der Automobil- und Technologiebranche, darunter Audi, Mercedes-Benz, Plug and Play, Porsche Consulting, Sansea Consulting und SiriusXM Connected Vehicles. Die AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November 2018 im Los Angeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 30. November bis 9. Dezember 2018 für das Publikum. 