"The Garage" mit Promi-Autos, Tuning-Zubehör und Sondermodellen /GO mit 280 m2 Außenfläche für Testfahrten mit E-Bikes, Rollern undMobilitätshilfenLos Angeles (ots/PRNewswire) - Die Los Angeles Auto Show(http://www.laautoshow.com/) (LA Auto Show®) und die AutoMobilityLATM (http://www.automobilityla.com/) präsentieren "The Garage",unterstützt von Prestone®, und GO erneut als Messebereiche fürMobilitätsanwendungen. Beide wurden in diesem Jahr zum zweiten Malinitiiert und in der Fläche vergrößert."The Garage" befindet sich in der South Hall und zeigt unteranderem einzigartige Fahrzeuge, Tuning-Zubehör und Accessoires. Zudemgibt es Möglichkeiten für Testfahrten. Die GO befindet sich in derSouth Hall und nutzt zusätzlich eine angrenzende Außenfläche. Sie istein Anziehungspunkt für Smart Mobility-Fans, diese finden dortRoller, Kickboards und E-Bikes.Auf einer ca. 15.000 m2 großen Fläche nahe der South Hallpräsentieren sich rund 300 Aussteller in "The Garage". Anlässlichseines 90-jährigen Jubiläums zeigt Prestone dort mehr als 25Fahrzeuge, darunter den von Ringbrothers gebauten 1971er De TomasoPantera, einen Chevrolet C/10 Street Truck namens "Unruly" oder einenAMC Javelin von 1972, ebenfalls von Ringbrothers. Zudem zeigtPrestone seine Spitzenfahrzeuge, die zur Geburtstagsrallye im Vorfeldder LA Auto Show an den Start gehen."Unsere Messe-Fans freuen sich auf The Garage und die GO, weilbeide das verkörpern, was LA ausmacht: Unsere Leidenschaft für cooleFahrzeuge und einen neuen Lifestyle mit alternativenVerkehrsmitteln", so Lisa Kaz, Präsidentin und CEO von LA Auto Showund AutoMobility LA. "Auch das macht die Mobilität der Zukunft aus."Auf der GO präsentieren sich die wichtigsten Unternehmen imBereich individuelle Mobilität, wie beispielsweise Phantom Bikes oderPropella Electric Bikes - und auch URB-E, die Gewinner des 2016er"Top Ten Automotive Start-up" Wettbewerbs. Zum ersten Mal nutzt dieGO in diesem Jahr den 280 m2 großen Übergang hinter der West Hall amLos Angeles Convention Center als Fläche für Probefahrten.Folgende Unternehmen stellen dafür ihre Produkte zur Verfügung:Micro Kickboard (https://www.microkickboard.com/) - Die SchweizerFirma Micro-Mobility fertigt für jede Altersgruppe Roller, Kickboardsund andere Produkte für die individuelle Mobilität.Phantom Bikes (https://phantom-bikes.com/) - Mit Sitz in San Diegoentwirft und fertigt das Unternehmen motorisierte Fahrräder mit Gas-oder Elektroantrieb, die die Fahrer zuverlässig an ihr Ziel bringen.Propella Electric Bikes (https://www.propellabikes.com/) - DieFirma entwirft und entwickelt E-Fahrräder im Look-and-Feeltraditioneller Fahrräder. Sie sind einfach zu handhaben, stabil underschwinglich.Razor USA (https://www.razor.com/) - Das US-Unternehmen starteteim Jahr 2000 mit seinem inzwischen legendären Kick-Roller. Heuteentwirft und produziert es weltweit individuelle, elektrischbetriebene Transportmittel.URB-E (https://www.urb-e.com/) - Das 2013 gegründete Unternehmenist führend bei faltbaren Elektro-Rollern und elektrisch betriebenenFahrzeugen für die urbane Mobilität.Fachbesucher können "The Garage" und die GO während derAutoMobility LA besuchen, für das Publikum sind dieAusstellungsbereiche während der LA Auto Show geöffnet.Mehr Informationen zu "The Garage", zur GO sowie über weitereVeranstaltungen auf der AutoMobility LA und der LA Auto Show findenSie unter http://www.automobilityla.com und http://laautoshow.com/.Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie seit 110 Jahren bestehende Los Angeles Auto Show (LA AutoShow®) ist die erste große nordamerikanische Messe der im Herbstbeginnenden Ausstellungssaison.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LATM. Sieführt als erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA findet vom 27. bis 30. November 2017 im LosAngeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungender Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show.Die Los Angeles Auto Show öffnet vom 1. bis 10. Dezember 2017 fürdas Publikum.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie istMarktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und istPlattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalenMedienpublikum.Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben.Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie untertwitter.com/LAAutoShow (https://twitter.com/LAAutoShow) undfacebook.com/LosAngelesAutoShow(https://www.facebook.com/LAAutoShow/). Registrieren Sie sich fürzusätzliche Hinweise der Show unter http://www.LAAutoShow.com. MehrInfos zur AutoMobility LA finden Sie aufhttp://www.automobilityla.com/.Pressekontakt:Antonia Stahl M.A.KommunikationsberatungTel.: +49 176 49 19 68 38media@LAAutoShow.dePhoto - http://mma.prnewswire.com/media/599556/LAAS_SAB_black_cmyk.jpgOriginal-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuell