Registrierung zum Programmier-Wettbewerb für Pioniere, Entwicklerund Unternehmer jetzt möglich / Visa und General Motors sponsernPreise im Gesamtwert von 85.000 US$ für beste drei Teilnehmer /Sieger erhält Hauptpreis in Höhe von 40.000 US$Los Angeles (ots/PRNewswire) - Interessierte Teilnehmer amdiesjährigen Hackathon namens "Code AutoMobility LA" bei der LosAngeles Auto Show (https://laautoshow.com/) (LA Auto Show®) könnensich ab sofort registrieren. Der Wettbewerb findet am 25. und 26.November im Los Angeles Convention Center statt. Thema ist dieVerknüpfung von vernetzten Fahrzeugen mit E-Commerce für mehrFahrkomfort. Es werden Preise im Gesamtwert von 85.000 US$ vergeben.Die Teilnehmer haben 30 Stunden Zeit, um innovative Lösungen zuentwickeln, die Fahrer und ihre Begleiter sicherer und intelligenteran ihr Ziel bringen und zugleich neue Bezahlsysteme für Fahrzeugebereitstellen. Grundlage dafür sind Schlüsselinformationen sowieProgrammierschnittstellen (APIs) von General Motors und Visa. DieErgebnisse können vom Vereinfachen des Bezahlvorgangs beim Parken biszu neuen Wegen im Verkehrsmanagement reichen.Am Montag, den 26. November, präsentieren die Teilnehmer ihreLösungen dann vor einem Gremium aus hochkarätigen Branchenexperten:- Jaclyn Trop, Autoreporterin, Fortune-Magazin- Charles Thomas, Leiter Datengewinnung und -Analyse, General Motors- Jay Kim, stellvertretender Generaldirektor, Verkehrsverwaltung LosAngeles- Marco Pavone, Assistenzprofessor und Leiter, Autonomous SystemsLaboratory, Stanford University- Mark Jamison, Vizepräsident globale Innovationen & Design, VisaDie Sieger werden am Dienstag, den 27. November, im Rahmen derAutoMobility LA-Konferenz bekannt gegeben. Der Hauptgewinnner / dasHauptgewinnerteam erhält eine Visa Prepaid-Karte im Wert von 40.000US$, die Plätze zwei und drei im Wert von 30.000 US$ und 15.000 US$.Mehr Informationen sowie die Registrierung finden Sie untercodeautomobilityla.bemyapp.com(http://codeautomobilityla.bemyapp.com/).Ausführliche Infos zur AutoMobility LA und zum Ticketverkauffinden Sie unter AutoMobilityLA.com(https://automobilityla.com/register/?utm_source=press-release).Zum Mithören der Podiumsdiskussionen, Interviews undKamingespräche steht Ihnen der AutoMobility LA Podcast von TimStevens, CNET, zur Verfügung:https://automobilityla.com/podcast/.Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie AutoMobility LA 2018 findet vom 26. bis 29. November 2018 imLos Angeles Convention Center statt, parallel zu denPresse-Vorstellungen der Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles AutoShow. Die 111 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 30.November bis 9. Dezember 2018 für das Publikum.2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führtals erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie istMarktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und istPlattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalenMedienpublikum.Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben. AktuelleInformationen zur Show erhalten Sie unter twitter.com/LAAutoShow(https://twitter.com/LAAutoShow) und facebook.com/LosAngelesAutoShow(https://facebook.com/LosAngelesAutoShow) oder auf Instagram unterhttps://www.instagram.com/laautoshow/. Registrieren Sie sich fürzusätzliche Hinweise der Show unter http://www.LAAutoShow.com. MehrInfos zur AutoMobility LA finden Sie aufhttp://www.automobilityla.com/.Über General MotorsGM (NYSE:GM) nimmt in den größten und am schnellsten wachsendenAutomobilmärkten der Welt eine führende Position ein. GM,Tochtergesellschaften und Joint Ventures vermarkten Fahrzeuge unterden Marken Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefangund Wuling. Weitere Informationen über das Unternehmen undTochtergesellschaften, einschließlich OnStar, einem der weltweitführenden Anbieter von Sicherheits- und Informationsdiensten fürFahrzeuge, finden Sie auf der Website des Unternehmens unterwww.gm.com.Über VisaVisa Inc. (NYSE: V) ist der weltweite Marktführer im digitalenZahlungsverkehr. Unser Ziel ist, die Welt durch das innovativste,zuverlässigste und sicherste Zahlungsnetzwerk zu verbinden und soPrivatpersonen, Unternehmen und Volkswirtschaften dabei zuunterstützen, erfolgreich zu sein. Unser fortschrittliches globalesTransaktionsabwicklungsnetzwerk VisaNet gewährleistet sicheres undzuverlässiges Bezahlen überall in der Welt und bietet Kapazitäten zurVerarbeitung von mehr als 65.000 Transaktionsmeldungen pro Sekunden.Der unermüdliche Fokus des Unternehmens auf Innovation ist einMotor für das schnelle Wachstum des vernetzten Handels auf allenGeräten und ein Impulsgeber zur Umsetzung des Traums einerbargeldlosen Zukunft für alle und überall.Mit zunehmender Umstellung der Welt von analog auf digital setztVisa seine Marke, Produkte und Mitarbeiter sowie das Netzwerk und dieGröße des Unternehmens dazu ein, die Zukunft des Handels neu zugestalten. Weitere Informationen finden Sie aufhttp://www.visaeurope.com/, dem Visa Vision Bloghttps://vision.visaeurope.com/ und @VisaInEurope(http://twitter.com/VisaInEurope).Pressekontakt:Antonia Stahl M.A.KommunikationsberatungTel.: +49 176 49 19 68 38media@LAAutoShow.deLogo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpgOriginal-Content von: Greater Los Angeles Auto Show, übermittelt durch news aktuell