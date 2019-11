Los Angeles Auto Show: Deutsche Vertreter StreetScooter und Wunder Mobility unter den Top Ten im Start-up-Wettbewerb der AutoMobility LA 2019

Finalisten aus den Bereichen Autonomie, grüne Mobilität undCybersicherheit / Sieger des von PlanetM gesponserten Wettbewerbserhält Preisgeld in Höhe von 15.000 US$Los Angeles (ots/PRNewswire) - Die Deutsche Post-TochterStreetScooter und der Shared Mobility-Spezialist Wunder Mobility sindin der Endrunde der besten zehn Teilnehmer des Start-up-Wettbewerbsder AutoMobility LA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=334862197&u=https%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Fschedule%2F&a=AutoMobility+LA)(TM) der Los Angeles Auto Show (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=3763982969&u=http%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F&a=Los+Angeles+Auto+Show) (LA Auto Show®). Bei der zum sechsten Malausgetragenen und von PlanetM (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=4284955625&u=https%3A%2F%2Fwww.planetm.com%2F&a=PlanetM)gesponserte Top Ten Automotive Startups Competition(TM) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=2774999373&u=https%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Ftop-ten-startups%2F&a=Top+Ten+Automotive+Startups+Competition%E2%84%A2) (Top Ten) waren über 160 internationale Start-upsim Rennen. In der engeren Wahl stehen Neugründungen mitrevolutionären Lösungen für die Zukunft der Mobilität.Die zehn Finalisten präsentieren ihre Technologien undInnovationen im Rahmen der AutoMobility LA vom 18. bis 21. November2019 vor Medienvertretern und Branchenexperten."Die Finalisten im diesjährigen Top Ten-Wettbewerb haben Lösungenentwickelt, die das Potenzial haben, den Verkehr zu optimieren unddie Gesellschaft positiv zu verändern. Diese Start-ups repräsentierenden stetig wachsenden Mobilitätssektor: von der Forschung und Analysebis zum Skalieren und Optimieren von Mobilitätsdienstleistungen fürden Endkunden", sagte Terri Toennies, Präsidentin von LA Auto Showund AutoMobility LA. "Das stete Interesse an unserem Wettbewerbbestärkt uns darin, die Messe als einflussreiche Plattform sowohl fürneue als auch für etablierte Vertreter der Automobilbrancheauszubauen."Die diesjährigen Finalisten auf der AutoMobility LA sind:- Acerta Analytics Solutions (Kitchener, Kanada) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=1074153581&u=https%3A%2F%2Facerta.ca%2F&a=Acerta+Analytics+Solutions+(Kitchener%2C+Kanada)): Acertaunterstützt Hersteller und Zulieferer (Tier 1s) mit Lösungen imBereich Maschinelles Lernen beim Optimieren der Fahrzeug-Qualität,-Sicherheit und -Zuverlässigkeit über den gesamten Produktzyklushinweg. Diese leiten sich aus realen Abläufen und Daten aus derIndustrie ab. Ziel ist, frühestmöglich Anzeichen für Produktfehlerzu identifizieren.- Chanje (Los Angeles, USA) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=3343673280&u=https%3A%2F%2Fchanje.com%2F&a=Chanje+(Los+Angeles%2C+USA)): Chanje ist ein innovatives Unternehmen im BereichElektromobilität, das Elektro-Trucks produziert undschlüsselfertige Ladeinfrastruktur-Lösungen für die Kurzstreckebietet. Das Start-up unterstützt Unternehmen dabei, Menschen undWaren von Verkehrsdrehscheiben aus zu ihrem Ziel zu bringen.- GBatteries Energy Canada Inc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=307533455&u=https%3A%2F%2Fwww.gbatteries.com%2F&a=GBatteries+Energy+Canada+Inc). (Ottawa, Kanada): GBatteries hat alsTechnologie-Unternehmen das Ziel, Elektroautos genauso schnellaufzuladen wie einen Tank zu befüllen. Unter Einsatz vonkünstlicher Intelligenz hat es eine innovative Lösung zum Laden vonLithium-Ionen-Batterien entwickelt. Ziel ist, die Verbreitung vonElektrofahrzeugen zu beschleunigen, indem die Barriere "Ladezeit"beseitigt wird.- GuardKnox Cyber Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=2844387828&u=https%3A%2F%2Fwww.guardknox.com%2F&a=GuardKnox+Cyber+Technologies) (Ramla, Israel): GuardKnox ist einführender Anbieter von optimierten und cybersicherenHochleistungs-Computing-Plattformen. Diese gewährleisten nicht nurSicherheit und Schutz, sondern helfen dabei, Zusatzdienste,Personalisierung und neue Geschäftsfelder über das gesamteAutomobil-Ökosystem zu erschließen.- Humanising Autonomy (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=3934045278&u=https%3A%2F%2Fwww.humanisingautonomy.com%2F&a=Humanising+Autonomy) (London, UK): Humanising Autonomy hat einKI-basiertes System zur Interpretation des Verhaltens vonFußgängern und gefährdeten Verkehrsteilnehmern für autonomeFahrzeuge in Echtzeit entwickelt. Das Unternehmen will globaleStandards bei der Mensch-Maschine-Interaktion setzen. Die Missiondes Start-ups ist die sicherere, mehr auf den Menschenausgerichtete Einführung von autonomen Technologien.- Silicon Mobility (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=698349594&u=https%3A%2F%2Fwww.silicon-mobility.com%2F&a=Silicon+Mobility) (Valbonne, Frankreich): Silicon Mobility entwirft, entwickeltund vermarktet flexibel einsetzbare, sichere und offeneEchtzeit-Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie. Dieseverbessern Energieeffizienz, reduzieren Schadstoffemissionen undschützen die Passagiere. Mit dem Einsatz von SiliconMobility-Technologien verbessern die Hersteller die Effizienz undreduzieren die Größe, das Gewicht und die Kosten vonElektromotoren. Gleichzeitig erhöhen sich die Batteriereichweiteund die Lebensdauer.- StreetScooter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=3325698523&u=https%3A%2F%2Fwww.streetscooter.com%2Fde%2F&a=StreetScooter) (Aachen, Deutschland): StreetScooter ist führender Herstellervon Elektro-Lieferwagen mit aktuell mehr als 12.000 Fahrzeugen imtäglichen Einsatz. Das Unternehmen wurde 2014 von der Deutsche PostDHL-Group übernommen. Seitdem haben StreetScooter und Deutsche PostDHL mehr als 700 Lager elektrifiziert und 13.500 Ladestationen zurgemeinsamen Nutzung installiert.- TriEye (Tel Aviv, Israel) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=1432629851&u=https%3A%2F%2Ftrieye.com%2F&a=TriEye+(Tel+Aviv%2C+Israel)): TriEye ist ein Halbleiterhersteller, der die optischeObjekterkennung bei Fahrzeugen mit Assistenzsystemen oder autonomenFahrfunktionen verbessert. Die moderne Sensortechnologie ermöglichthochauflösende Bildgebung unter verschiedenen Wetter- undLichtbedingungen. Dabei wird eine kostengünstige, seriellproduzierte, CMOS-basierende Kamera für kurzwelliges Infrarot(SWIR) eingesetzt.- TuSimple (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=1348672734&u=https%3A%2F%2Fwww.tusimple.com%2F&a=TuSimple) (San Diego, USA):TuSimple ist führender Hersteller vollautomatisierter Lkw und plantab 2021 komplett fahrerlose Touren. Das Unternehmen kann alseinziger Anbieter ohne menschliches Eingreifen Lieferungen zwischenzwei Lagern transportieren - das umfasst sowohl komplexeAutobahnfahrten als auch Fahrten in städtischen Umgebungen.- Wunder Mobility (Hamburg, Deutschland) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=3977181914&u=https%3A%2F%2Fwww.wundermobility.com%2F&a=Wunder+Mobility+(Hamburg%2C+Deutschland)): Wunder Mobilityist ein Technologie-Zulieferer, der es Unternehmen, Städten undZulieferern ermöglicht, Mobilitätsservices zu entwickeln,aufzubauen und zu skalieren. Das Start-up kann jedes Unternehmen -vom aufstrebenden Tech-Start-up bis zum alteingesessenenAutomobilhersteller - dabei unterstützen, innovativeMobilitätskonzepte für die Bedürfnisse moderner Zielgruppen zuentwickeln.Am Dienstag, 19. November, werden die Top Ten-Finalisten ihreGeschäftsmodelle einer Jury mit geballtem Know-how in den BereichenStart-ups und Automobilindustrie vorstellen. Dazu gehören folgendeExperten: Dan Ratliff, Vorsitzender von Fontinalis Partners; DirkEvenson, Chef der New Mobility World; Fan Wen, Venture Associate beimPlug and Play Tech Center; Justin Fishkin, Mitglied des Beirats derAutoMobility LA und Trevor Pawl, Vizepräsident Business Innovationbei PlanetM.Im Anschluss an die Live-Präsentationen berät die Jury undbestimmt den Gewinner der 2019er Top Ten Automotive StartupsCompetition. Dieser wird offiziell um 16.35 Uhr (Ortszeit) imTechnologie-Pavillon des Los Angeles Convention Center bekanntgegeben."Es lohnt sich für Investoren, die Top Ten des Start-upWettbewerbs der AutoMobility LA genauer unter die Lupe zu nehmen",sagte Justin Fishkin, Mitglied des Beirats der AutoMobility LA undder Wettbewerbsjury. "Wir bieten den Top Ten-Start-ups einehervorragende Möglichkeit, sich den Medien, Herstellern,Technologieführern und Investoren vorzustellen, die die Messealljährlich besuchen. Ich freue mich, Beiratsmitglied einerbedeutenden internationalen Veranstaltung wie der AutoMobility LA zusein. Sie feiert sowohl die Großen der Branche als auch dieAufsteiger, die unser Verständnis der Mobilität von morgenverändern."In diesem Jahr präsentiert die AutoMobility LA mit COMPREDICT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=3895306839&u=http%3A%2F%2Fwww.compredict.de%2F&a=COMPREDICT) den Gewinner des Start-upWettbewerbs der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA)/NewMobility World, in der Top Ten-Ausstellung. Das Start-up ausDarmstadt hat eine rein softwarebasierte Lösung entwickelt, um übervirtuelle Sensoren und eine proprietäre Datenanalyse-PlattformÜberdimensionierung und Betriebszustand von wichtigenAutomobilkomponenten zu berechnen. Dafür werden präziseLastgeschichten kalkuliert sowie Schwankungen im Betrieb beobachtet.Neben dem Top Ten Start-up-Wettbewerb können die Besucher der2019er AutoMobility LA Fahrzeug-Premieren besuchen, Neuigkeiten vonHerstellern und Technologie-Unternehmen erfahren, Einblicke in dieZukunft der Automobilindustrie gewinnen und über vier Tage hinweg anNetworking-Veranstaltungen teilnehmen.Im Anschluss daran öffnet die LA Auto Show im Los AngelesConvention Center ihre Pforten für das Publikum. Hier werden etwa1.000 Fahrzeuge präsentiert, es gibt zahlreicheMarketing-Aktivitäten, prominente Gäste und kostenlose Testfahrten.Mehr Infos zu den diesjährigen Top Ten-Finalisten, zurAutoMobility LA der LA Auto Show oder zur RegistrierungAutoMobilityLA.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=2356009923&u=http%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2Fregister&a=AutoMobilityLA.com). Die Anmeldung zur AutoMobility LA erfolgt unterautomobilityla.com/register (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=4042531589&u=https%3A%2F%2Fautomobilityla.com%2Fregister%2F&a=automobilityla.com%2Fregister). Mehr Infos zur LA Auto Show oder zurAutoMobililty LA gibt es unter LAAutoShow.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=2047847173&u=https%3A%2F%2Fwww.laautoshow.com%2F&a=LAAutoShow.com) und AutoMobilityLA.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=4158811045&u=https%3A%2F%2Fwww.automobilityla.com%2F&a=AutoMobilityLA.com).Über die Los Angeles Auto Show und die AutoMobility LADie AutoMobility LA 2019 findet vom 18. bis 21. November im LosAngeles Convention Center statt, parallel zu den Presse-Vorstellungender Fahrzeug-Hersteller der Los Angeles Auto Show. Die 1907gegründete und 112 Jahre alte Los Angeles Auto Show öffnet vom 22.November bis 1. Dezember 2019 für das Publikum. 2016 fusionierten die Medien- und Fachbesuchertage der LA AutoShow und die Connected Car Expo (CCE) zur AutoMobility LA. Sie führtals erste Messe auf dem Markt den Automobilsektor sowie neueTechnologien zusammen und lanciert neue Produkte und Technologien.Ihr Kernthema ist die Zukunft der Mobilität.Die AutoMobility LA eröffnet Perspektiven, wie Fahrzeuge inZukunft gebaut, verkauft, bedient und genutzt werden. Sie istMarktplatz der neuen Autoindustrie, zeigt innovative Produkte und istPlattform für Unternehmensmeldungen vor einem internationalenMedienpublikum.Die LA Auto Show wird von der Greater Los Angeles New Car DealerAssociation (Vereinigung der Neuwagenhändler von Los Angeles)unterstützt und von ANSA Productions betrieben. Aktuelle Informationen zur Show erhalten Sie bei Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=388636265&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLAAutoShow&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=3352632421&u=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2FLosAngelesAutoShow&a=Facebook) oder Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2644090-1&h=1368266694&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Flaautoshow%2F&a=Instagram). 