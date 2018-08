Der Loro Parque wurde zum zweiten Mal zum Zoo Nummer #1 der Welt gekürt (FOTO)

Teneriffa, Spanien (ots) -Der Loro Parque wurde zum zweiten Mal in Folge, nach demprestigeträchtigen Reiseportal TripAdvisor mit dem 'Travellers'Choice 2018' zum BESTEN ZOO DER WELT gekürt. Ein Mal mehr haben dieunabhängigen Bewertungen der Nutzer des Reiseportals, die die Anlagebesucht haben, bestätigt, dass es auf diesem Planeten keinen besserenPark gibt.Diese Anerkennung bekräftigt die Rolle des Loro Parque alsauthentisches Wildtierschutzzentrum, dessen Pfeiler Bildung,Arterhalt und die Sensibilisierung seiner Besucher darüber wiewichtig es ist, die Tierwelt und ihre Ökosysteme zu schützen, sind.Fast 50 Millionen Menschen haben die Anlage innerhalb der 45-jährigenGeschichte ihres Bestehens besucht und alle haben den hohen Grad desWohlbefindens der Tiere des Parks anerkannt.Der Zoo in Puerto de la Cruz verfügt über ein ausführlichesProgramm in den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Arterhalt, dasseit 1994 über die Loro Parque Fundación umgesetzt wird und hatseitdem mehr als 19 Millionen Dollar, direkt in die Entwicklung vonArterhaltungsprogrammen 'in situ' und 'ex situ', investiert. DieseAnerkennung fällt genau mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem sechsExemplare des Lear-Aras - eine der neun Papageienarten, die dieStiftung vor dem Aussterben gerettet hat - nach Brasilien gebrachtwerden, um in ihren natürlichen Lebensraum ausgewildert zu werden,was als großer Erfolg für den Arterhalt gewertet wird.Mit diesem und anderen zahlreichen Erfolgen in Bezug auf denSchutz des Wildlebens - viele beziehen sich auch auf das Leben imMeer - erntet der Loro Parque die Früchte einer Unternehmenspolitik,die alle Gewinne kontinuierlich in die Entwicklung des Unternehmensund in die konstante Verbesserung des tierischen Wohlbefindensinvestiert. Derzeit engagiert sich das Unternehmen für die strikteErweiterung der Anlage und der Infrastruktur und trägt so zurkonstanten Schaffung neuer Arbeitsplätze für die Kanarischen Inselnbei.Der Loro Parque ist zweifelsohne zu beglückwünschen und möchte dieGelegenheit nutzen, seinen Besuchern, die täglich aus allen Teilender Welt in den Park kommen, zu danken. Ebenso den Reiseveranstalternfür ihr wichtiges Engagement für ein Wildtierschutzzentrum, dessenPriorität das Wohlbefinden der Tiere ist sowie allenKooperationspartnern aus der Wissenschaft, die ihre Mission mit demTeam des Loro Parque teilen: Schutz und Erhalt der Tiere und ihresnatürlichen Umfelds für künftige Generationen.Mehr zu 'Travellers' Choice 2018':https://www.tripadvisor.es/TravelersChoice-Attractions-cZoosMehr Information auf: http://www.loroparque.com/Pressekontakt:Natalya RomashkoPresse- und Öffentlichkeitarbeitdir.comunicacion@loroparque.comwww.loroparque.comOriginal-Content von: Loro Parque, übermittelt durch news aktuell