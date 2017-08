Loro Parque ist laut TripAdvisor der beste Zoo der Welt

Weitere Suchergebnisse zu "TripAdvisor":

Teneriffa, Kanarische Inseln (ots/PRNewswire) -Travellers' Choice Award 2017 macht Loro Parque zur Nummer EinsweltweitDas renommierte Reiseportal TripAdvisor hat Loro Parque als BESTZOO IN THE WORLD geehrt. Die Auszeichnung basiert auf unabhängigenBewertungen, die von den Nutzern dieser weltweiten Plattformabgegeben werden.(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550698/Loro_Parque_TripAdvisor.jpg )Der Award ist eine weitere Würdigung der Bemühungen von LoroParque bei der Erhaltung der Biodiversität und beim Tierschutz. LoroParque hat bereits, als erster Zoo in Europa, der mit diesem Standardausgezeichnet wurde, das von American Humane verlieheneHumaneCertified-Zertifikat und die Bescheinigung zurhundertprozentigen Einhaltung der Global Welfare Standards derAssociation of British Travel Agents (ABTA) erhalten, die von denPrüfern von Global Spirit vergeben wird.Diese Auszeichnung durch die Nutzer von TripAdvisor gewinnt nochweiter an Gewicht, wenn man weiß, in welchem Ausmaß sich die LoroParque Fundación seit 1994 für das Forschungs- und Erhaltungsprogrammvon Loro Parque engagiert. So sind im Laufe der letzten rund 20 Jahremehr als 17 Millionen US-Dollar direkt in Erhaltungsprogramme unterdem Motto '100% for Nature' (Zu 100% für die Natur) investiertworden.Die Arbeit der Loro Parque Fundación hat bereits neunPapageienarten vor dem unmittelbaren Aussterben bewahren können,darunter beispielsweise den ursprünglich aus Beni, Bolivien,stammenden Blaulatzara, dessen Bestand im Rahmen des Projekts von 50auf 350 Tiere gestiegen ist, oder den Lear-Ara, dessen Bestand vonnur 22 auf inzwischen über 1.200 Vögel angewachsen ist. Gleiches giltfür den Gelbohrsittich aus Kolumbien mit mittlerweile mehr als 4.000Vögeln. Im Jahre 1999, bevor die Loro Parque Fundación dieses Projektaufnahm, gab es nur noch 82 Vertreter dieser Papageienart in freierWildbahn.Die koordinierten Anstrengungen von Loro Parque und Loro ParqueFundación werden erneut mit dem Projekt KAZA demonstriert, das sichfür die Erhaltung des afrikanischen Löwen stark macht, einerhochgefährdeten Spezies - die Zahl der Löwen ist in den letzten 50Jahren von 100.000 auf weniger als 25.000 zurückgegangen. Ganzaktuell können drei Angola-Löwen als Neuankömmlinge in Loro ParquesLion's Kingdom begrüßt werden, die eine wichtige Rolle alsBotschafter ihrer Spezies spielen und dazu beitragen, das Bewusstseinfür den Schutz der Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume zu wecken.Mehr als 47 Millionen Besucher haben Loro Parque besucht, seit derPark vor 45 Jahren erstmalig seine Pforten öffnete. Zieht man diesund die Zahl von alljährlich weltweit mehr als 700 MillionenZoobesuchern in Betracht, ist die Auszeichnung durch TripAdvisor einklarer Beweis, dass Loro Parque seinen Besuchern, die aus allenTeilen der Welt kommen, ein unvergessliches Erlebnis bietet.Weitere Informationen finden Sie unter:https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-Attractions-cZooshttp://www.loroparque.comPressekontakt:Tel: 922 373841 Durchwahl 319M: 696 575 835Fax: 922 375021dir.comunicacion@loroparque.comOriginal-Content von: Loro Parque, übermittelt durch news aktuell