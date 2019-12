Loro Parque feiert 47 Jahre Liebe zu Natur und Tieren (FOTO)

Teneriffa, Spanien (ots) - Kurz vor Weihnachten feiert der Loro Parque amDienstag, den 17. Dezember, sein 47-jähriges Bestehen, in einem Jahr, in dem erseine Liebe und sein Engagement für die Natur und Tiere durch den Kampf gegenPlastik noch einmal mehr unter Beweis gestellt hat. Der Loro Parque begann 1972mit nur 25 Personen, 150 Papageien und einer Fläche von 13.000 Quadratmetern.Von dieser Zeit bis heute und nach einer Vielzahl von Herausforderungen hat sichder Park zu einer der angesehensten zoologischen Einrichtungen der Weltentwickelt, sowohl wegen seiner Schönheit, als auch aufgrund der hervorragendenQualität seiner Einrichtungen und des absoluten Respekts vor der Natur.Bye Bye, Plastic!Loro Parque setzt sich mit Nachdruck für den Schutz der Umwelt und den Erhaltder Tierwelt ein. So setzte der Park in diesem Jahr angesichts der verheerendenAuswirkungen von Plastik auf den Planeten seine im Jahr 2018 eingeleiteteStrategie zur Verbannung von Einweg-Plastik aus seinen Anlagen fort. Auf dieseWeise wird es ihm bis 2020 gelingen, auf mehr als 90% dieses äußerst schädlichenMaterials zu verzichten und somit nicht mehr mehr als 30 Tonnen Plastikmüll zuerzeugen.Darüber hinaus wollte der Park in diesem Jahr noch einen Schritt weiter gehenund startete das Projekt Bye Bye, Plastic. Mit diesem Projekt wurden zwei großeSkulpturen aus recycelten Objekten aufgestellt, die das ernste Problem, dasdieses Material für die Umwelt darstellt, sichtbar machen. Diese Kunstwerke,inspiriert von der Arbeit des kanarischen Malers Néstor Martín-Fernández de laTorre, werden dazu dienen, sowohl Einheimische als auch Besucher auf diedramatischen Auswirkungen von Plastik auf die Ozeane, den Planeten und das Lebenaller aufmerksam zu machen.Loro Parque Fundación, 25 Jahre im Einsatz für die NaturIn diesem Jahr, im September, feierte die Loro Parque Fundación 25 Jahre Liebezur Natur und Einsatz für ihren Erhalt. Die 1994 vom Loro Parque gegründetegemeinnützige Organisation hat in ihrer Geschichte bereits mehr als 21,5Millionen Dollar für mehr als 180 Naturschutzprojekte auf fünf Kontinentenbereitgestellt und dazu beigetragen, 9 Papageienarten vor dem totalen Aussterbenzu bewahren.KorallenzuchtMitte diesen Jahres hat der Loro Parque zum ersten Mal eine einzigartigeAusstellung vorgestellt: eine Farm mit asexuell reproduzierten Korallen. Dankihr konnten die Besucher aus nächster Nähe die Arbeit des Aquarium-Teams mitdiesen Organismen, die in der Natur eine unentbehrliche Rolle für die Ozeane unddie Sauerstoffproduktion spielen, beobachten.Ein Jahr des Nachwuchses2019 hat im Loro Parque ein regelrechter Babyboom stattgefunden, was zeigt, wiegut es allen Tieren geht. So begrüßte die authentische Tierbotschaft mit großerFreude Nachwuchs bei den Kaiserschnurrbarttamarinen, den Zebrahaien, denSchwarzschwänen, Quallen.... und, wie es sich für das größte Papageienreservatder Welt gehört, zahlreichen Nachwuchs bei den Papageien.Loro Parque, eine echte Botschaft der WildtiereEin weiteres Jahr neigt sich dem Ende, in dem der Loro Parque seine Position alsauthentische Tierbotschaft weiter gefestigt hat. Eine Tierbotschaft in der dieExemplare, die in seinen Einrichtungen leben, als Vertreter ihrer Artgenossenfungieren, die nach Angaben der International Union for the Conservation ofNature (IUCN) meist in gewissem Grad vom Aussterben bedroht sind. Die Besucherlernen diese Tiere aus nächster Nähe kennen und werden sich der Gefahrenbewusst, denen sie in der Wildnis ausgesetzt sind. Dadurch kann ein bessererSchutz der Wildbestände gewährleistet werden.Eine ErfolgsgeschichteIn seiner 47-jährigen Geschichte hat das Unternehmen Loro Parque zahlreicheAuszeichnungen erhalten, darunter die vom spanischen Ministerium für Industrie,Handel und Tourismus verliehene Plakette und Goldmedaille für touristischeVerdienste, die Goldmedaille der Regierung der Kanarischen Inseln, dieGoldmedaille der Stadt Puerto de la Cruz und des Inselrates von Teneriffa. LoroParque ist auch das einzige Unternehmen auf den Kanarischen Inseln, das denPrince Felipe Award for Business Excellence gewonnen hat.Pressekontakt:Natalya RomashkoPresse- und Öffentlichkeitarbeitdir.comunicacion@loroparque.comwww.loroparque.comAvda. LORO PARQUE38400 Puerto de la Cruz, Teneriffa, Spanien+34 922 373 841 - Ext.: 319Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127354/4472572OTS: Loro ParqueOriginal-Content von: Loro Parque, übermittelt durch news aktuell