Loro Parque Fundación und ULL gemeinsam im Kampf gegen Plastik (FOTO)

Teneriffa, Spanien (ots) - Die Loro Parque Fundación hat am Donnerstag, den 28.November, eine Skulptur aus recycelten Gegenständen vorgestellt, die auf dasernstzunehmende Problem, das Kunststoff in der Umwelt darstellt, aufmerksammacht. Die Einweihung fand im Auditorium der Universität La Laguna (ULL) stattund wurde von mehr als 500 Personen besucht.Mit dieser Aktion haben sich die Loro Parque Fundación und die Universidad de LaLaguna im Kampf gegen die Verwendung von Kunststoffen zur Eindämmung derAuswirkungen des Klimawandels zusammengetan. Die beiden Institutionen, die vollund ganz auf Ziele der nachhaltigen Entwicklung ausgerichtet sind, haben an derPräsentation des Projekts "BYE BYE, PLASTIC" teilgenommen, einer Initiative zurSensibilisierung der gesamten Bevölkerung für die Schäden, die durch nichtbiologisch abbaubare Abfälle in der Natur verursacht werden.Die Rektorin des Gastgeberzentrums, Rosa Aguilar, hob hervor, dass die beidenEinrichtungen einen umfassenden Maßnahmenkatalog unterzeichnet haben, aus demeinige Forschungsprojekte hervorgingen. So wurden unter anderem einForschungsprojekt im Bereich Industrietechnik zur Untersuchung der Auswirkungender Lärmbelastung auf Wale unter der Leitung von Professor Fernando Rosa undeines im Bereich der Zoologie zur Untersuchung von Meeressäugern unter derLeitung von Professor Alberto Brito initiiert.Damit ist diese künstlerische Präsentation der Stiftung nur ein Beispiel vonvielen Aktionen, die in allen Einrichtungen des Loro Parque Unternehmens imKampf gegen den Gebrauch von Einweg-Kunststoffen durchgeführt werden. So wurdendank der Umsetzung dieser Strategie seit Anfang 2018 mehr als 30 Tonnen diesesumweltbelastenden Materials eingespart, wie der Präsident der Loro ParqueFundación hervorhob.In diesem Sinne liess sich der Schöpfer der bewussteinsbildenden Skulptur, PaoloBonano, für die Herstellung dieses Kunstwerkes von dem Künstler NéstorMartín-Fernández de la Torre aus Las Palmas de Gran Canaria inspirieren. Erverarbeitete für das Kunstwerk hauptsächlich Dosen, Flaschen undKunststoffdeckel.Mit dieser Aktion soll das Engagement für die Suche nach Lösungen, um unserenPlaneten sauber zu halten, gefördert werden und das Bewusstsein der Bevölkerungfür die Probleme, denen die Ozeane und die verschiedenen Arten, die siebewohnen, ausgesetzt sind, zu schärfen. Hauptaugenmerk liegt dabei auf derBedrohung der Meere durch die fortschreitende Verschmutzung.Damit macht die Loro Parque Fundación erneut deutlich, dass die Ansammlung vonKunststoffen in den Ozeanen die marine Biodiversität auf schreckliche Weisebelastet. Nach Angaben der Vereinten Nationen, die der Präsident der Stiftung,Christoph Kiessling, in der Sitzung vorlegte, gelangen jedes Jahr 13 MillionenTonnen Kunststoff in den Ozean und verursachen unter anderem den Tod von 100.000Meerestieren pro Jahr. Darüber hinaus wird geschätzt, dass es bis 2050 mehrPlastik als Fische im Meer geben wird. "All dies macht die Rolle derNaturschutzzentren beim Artenschutz für zukünftige Generationen besondersbedeutend", so Kiessling weiter.