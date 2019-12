Loro Parque Foundation weiht eine Skulptur zur Bewusstmachung der Probleme von Plastik ein

Teneriffa, Spanien (ots/PRNewswire) - (EFE) - Die Loro Parque Foundation hat amDonnerstag eine aus Abfällen geschaffene Skulptur präsentiert. Das Materialwurde in verschiedenen Bereichen des Archipels gesammelt und die Skulptur solldie Öffentlichkeit auf das "ernsthafte Problem", das Plastik für die Umweltdarstellt, aufmerksam machen.Die von Paolo Bonao geschaffene Skulptur wurde von dem Künstler NéstorMartín-Fernández de la Torre aus Gran Canaria inspiriert. Sie steht im Einklangmit dem Bestreben der Loro Parque Foundation, das Bewusstsein für denUmweltschutz sowie für die Notwendigkeit, den Einsatz von Kunststoff imtäglichen Leben von Bürgern und Institutionen zu reduzieren, zu erhöhen.Die Skulptur besteht hauptsächlich aus Dosen, Plastikflaschen undFlaschendeckeln. Sie wurden von Schülern und Studierenden verschiedenerBildungseinrichtungen im Rahmen der von der Loro Parque Foundation inZusammenarbeit mit der Universität La Laguna (ULL) geförderten Kampagne "Bye ByePlastic" gesammelt.Der Präsident der Loro Parque Foundation, Christoph Kiessling, lud die 500Teilnehmer der Veranstaltung ins Paraninfo der ULL zum Nachdenken über einigeDaten ein. So werden z. B. jede Minute weltweit eine Million Plastikflaschenhergestellt - aneinandergereiht würden sie den gesamten Umfang der InselTeneriffa abdecken.Nach einem Jahr gibt es demnach mehr als 500.000 Millionen Plastikflaschen.Damit könnte man, so Kiessling weiter, die Hälfte der Entfernung zwischen derErde und der Sonne abdecken.Kiessling bedauerte, dass nur sieben Prozent des von Menschen verwendetenKunststoffs recycelt werden. Dies bedeutet unter anderem, dass das Entsorgen desverbleibenden Kunststoffs insbesondere der Meeresartenvielfalt und Tierarten,die seit Millionen von Jahren auf der Erde leben, schadet.Kiessling informierte weiter die Anwesenden darüber, dass es sich dabei um einenKunststoff handelt, der nicht verschwindet, sondern sich zu Mikrokunststoffen"umformt", die in die Nahrungskette gelangen, wenn sie von verschiedenenTierarten verzehrt werden. So erreichen sie letztendlich auch Menschen auf derganzen Welt und führen dazu, dass "wir alle jede Woche fünf Gramm Plastikessen", erklärte er."Wir sind die einzige Art, die ihren Lebensraum zerstört. Bis 2050 wird es mehrPlastik in den Gewässern geben als Fische. Wir erleben gerade ein sechstesMassensterben von Tierarten. "Wir bereiten allem ein Ende", warnte Kiessling.Rosa Aguilar, Rektorin der Universität La Laguna, bezeichnete "Bye Bye Plastic"als "weiteres Bindeglied" in der von der Universität zusammen mit der LoroParque Foundation geführten kollaborativen Kette. Diese Initiative fördert, sofügte sie hinzu, "intensive" Kampagnen zur Reinigung der Ozeane vonKunststoffen.Die ULL setzt Aguilar zufolge diese Art der Zusammenarbeit mit dem Ziel um, die"Entwicklung" und das "Wohlergehen" der Gemeinschaft durch ihre"Erfahrungsbereiche" sowie ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu fördern."Das sind keine leeren Worte: In unserem staatlichen Plan, der bald öffentlichverfügbar sein wird, gibt es stolze 18 Maßnahmen mit direktemNachhaltigkeitsbezug", betonte die Rektorin.Victoria Martín, Professorin im Fachbereich Botanik an der ULL, unterstrich dieAuswirkungen menschlicher Handlungen wie z. B. des Wegwerfens von Kunststoffen,auf Natur und Umwelt, insbesondere auf die in freier Wildbahn lebenden Pflanzen-und Tierarten zu Land (15.972) und im Meer (7.007) auf den Kanarischen Inseln.Die Gesamtzahl dieser Arten, so die Professorin, ist dabei nur ein Teil der28.000 gefährdeten Arten auf der Erde. "Es ist vielmehr so, als wären alleArten, die uns umgeben, in Gefahr", sagte sie.Die Verminderung der globalen Artenvielfalt, so Martín weiter, ist weitgehendauf zwei Faktoren zurückzuführen: die Fragmentierung der Land- undMeereslebensräume, die hauptsächlich durch das Bevölkerungswachstum verursachtwird, und den Einzug exotischer Arten in bestimmten Lebensräumen.An der Veranstaltung nahmen unter anderem der Vizepräsident des Cabildo deTenerife, Enrique Arriaga, der Bürgermeister von La Laguna, Luis YerayGutiérrez, und die Generaldirektorin der Infrastruktur- undBildungsförderungseinrichtungen der Regierung der Kanarischen Inseln, MariaCandelaria González, teil.Alle waren sich über die wichtige Rolle, die die öffentlichen Institutionen indieser Angelegenheit spielen, einig. Eine ebenso hohe Bedeutung haben dieindividuellen Handlungen jedes Bürgers und die grundlegende Einbeziehung derneuen Generationen durch eine ordnungsgemäße Bildung bzw. Aufklärung in diesemBereich.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1037440/Loro_Parque.jpgPressekontakt:Natalya RomashkoDirector of Communication and ImageLoro Parque+34-922-373-841 - Durchwahl: 319dir.comunicacion@loroparque.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/127354/4455629OTS: Loro ParqueOriginal-Content von: Loro Parque, übermittelt durch news aktuell