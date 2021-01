Lore Aktie: Hinterlässt unerledigte Aufgaben?

Im Sommer 2016 wurde deutlich, dass sich das Terrain des US-Einzelhandels unter den Füßen von Walmart Inc. (NYSE:WMT) verschoben hatte. Das jahrzehntelang dominierende Modell des stationären Einzelhandels hatte bereits begonnen, an Schwung zu verlieren. Während der traditionelle Einzelhandel im Niedergang begriffen war, florierte der elektronische Handel, der nicht von Walmart, sondern von Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN)

Walmart hatte fast 4.600 Filialen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung