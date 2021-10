Lordstown Motors: Nur 2 US$ wert?

Der Analyst von Morgan Stanley straft Lordstown Motors (WKN: A2QGHG) mit einer Kurszielreduktion von 8 auf nur noch 2 US$ pro Aktie ab. Die Reaktion am Markt sind -7% auf 5,44 US$.

Lordstown Motors ist ein Unternehmen aus Lordstown, Ohio. Stilecht amerikanisch baut man Pickup Trucks und zwar elektrische – Lordstown strebt die Serienproduktion des Endurance an. Gebaut wird er „für Flotten und den modernen Arbeiter“.

