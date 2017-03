--------------------------------------------------------------Lorde Websitehttp://ots.de/FuOY9--------------------------------------------------------------Berlin (ots) -Ein paar Hinweise hatte sie in den letzten Wochen bereits im Netzgestreut (https://www.imwaitingforit.com/), Fans und Medienzelebrierten ihre Vorfreude wie u.a. Noisey: "Die einzige Rückkehr,die dieses Jahr zählt, ist Lordes". Jetzt ist es offiziell: Lordemeldet sich mit ihrer neuen Single "Green Light" zurück und liefertden Vorboten auf ihr zweites, im Sommer 2017 erscheinendes Album"Melodrama" ab. Das Video zu "Green Light" feierte gestern AbendWeltpremiere. Die Single "Green Light" ist ab sofort als Downloaderhältlich.Das Video zu "Green Light" gibt es hier zu sehen:http://go.universal-music.de/lorde/light/video:429212"Green Light" ist die erste Single aus ihrem kommenden Album"Melodrama". Es wurde von Lorde, Jack Antonoff (Fun, Taylor Swift,Zayn, Sia) und Frank Dukes (The Weeknd, Rihanna, Future, KendrickLamar, Drake) produziert.Mit ihrem Debütalbum "Pure Heroine" (2013) und Singles wie"Royals", "Tennis Court" und "Team" wurde die damals 16-jährige Lordezum internationalen Shootingstar und räumte direkt zwei Grammy Awardsab. "Pure Heroine" belegte Platz #3 der deutschen iTunes Charts,stürmte in mehr als 28 Ländern die Top15 der Albumcharts undverkaufte sich weltweit mehr als 4 Millionen Mal. In Deutschlandschaffte Lorde es sowohl mit "Royals" als auch mit dem Track "Team"in die Top10 der Single Charts, "Tennis Court" schoss in die Top20.Die Sängerin und Songwriterin begeistert Kritiker und Fansgleichermaßen und bekam vom legendären David Bowie das wohl schönsteKompliment und den musikalischen Ritterschlag: "Wenn ich dir zuhöre,ist es, als würde ich die Zukunft hören". Mit "Green Light" schlägtLorde das nächste Kapitel auf.Pressekontakt:Giang.Reinemer@umusic.comOriginal-Content von: Universal International Division, übermittelt durch news aktuell