Loop Industries Aktie: Coca Cola Vertrag verloren!

Die Aktien von Loop Industries Inc (NASDAQ:LOOP) fielen am Mittwoch, nachdem der Hersteller nachhaltiger Kunststoffprodukte bestätigt hatte, dass Coca-Cola Co (NYSE:KO) einen mehrjährigen Vertrag gekündigt hatte.

Was geschah

Die Coca-Cola Cross Enterprise Procurement Group benachrichtigte Loop Industries, weil sie “ihren ersten Produktionsmeilenstein nicht erreichte” als Teil eines im Juli gegründeten Joint Ventures. Die Coca-Cola-Einheit erklärte, dass sie offen sei, eine neue Vereinbarung mit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



