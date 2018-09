LoopUp: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der LoopUp-Schlusskurs wurde am 18.09.2018 an der Heimatbörse London mit 450 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internetsoftware und -dienste".

LoopUp haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 93,75. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von LoopUp zahlt die Börse 93,75 Euro. Dies sind 47 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Software" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 63,82. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Sell" eingestuft.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der LoopUp beläuft sich mittlerweile auf 406,38 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 450 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +10,73 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 451,12 GBP. Somit ist die Aktie mit -0,25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der LoopUp als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu LoopUp vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 0 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -100 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 450 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".