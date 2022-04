LooksRare-Plattform: Der NFT-Marktplatz besteht hauptsächlich aus Nutzern, die an sich selbst verkaufen!

Nach einem Bloomberg-Bericht zeigt die LooksRare-Plattform, die sich durch den Kauf und Verkauf von Mengen kurzzeitig zum primären NFT-Markt entwickelt hat, dass viele der Aufgaben in der Tat Kunden sind, die Token an sich selbst verkaufen, um Belohnungen in Form von zusätzlichem Geld zu verdienen.

Ungefähr 18 Milliarden Dollar der Kauf- und Verkaufsmenge auf der LooksRare-Plattform, oder etwa 95 % der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung