Looking Glass Labs gibt Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt

Quelle: IRW Press

Das Unternehmen hat in dem am 31. Januar 2022 beendeten Sechsmonatszeitraum einen Gesamtumsatz von über 6,8 Millionen CAD erzielt und verfügte am Ende des Zeitraums über 5,8 Millionen CAD an Barmitteln

Vancouver, British Columbia – 18. März 2021– Looking Glass Labs Ltd. („LGL“ oder das „Unternehmen“) (NEO: NFTX) (FRA: H1N), eine führende Web3-Plattform, die sich auf eine nicht-fungible Token („NFT“) ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung