Lookers: Reicht das?

An der Börse London notiert die Aktie Lookers am 28.03.2020, 01:00 Uhr, mit dem Kurs von 18.74 GBP. Die Aktie der Lookers wird dem Segment "Automobilhandel" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Lookers auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Lookers investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 37,09 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel einen Mehrertrag in Höhe von 33,1 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Analysteneinschätzung: Für Lookers liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 3 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 48 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (18,5 GBP) könnte die Aktie damit um 159,46 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Lookers-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Lookers konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Lookers auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.