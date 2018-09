Lonza erweitert Produktionskomplex „Ibex Solutions“ am Standort Visp

Basel (awp) - Lonza wird seinen modularen Produktionskomplex "Ibex Solutions" in Visp breiter aufstellen. Dazu investiert der Lifesciencekonzern 400 Millionen Franken in seinen Biopark am Walliser Standort.

Konkret wird der modulare Produktionskomplex um die Möglichkeit der Wirkstoffentwicklung und -herstellung sowie um die finale Arzneimittelherstellung erweitert. Somit können Lonza-Kunden den gesamten Zyklus ihres Produkts am Standort Visp abwickeln, schreibt das Unternehmen am Donnerstag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten