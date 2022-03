Lonza Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

Der Lonza-Kurs wird am 21.03.2022, 08:28 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 664.6 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Wie Lonza derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Lonza ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Lonza-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 16,09, was eine "Buy"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,84, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Buy" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Lonza zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Sell"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Sell"-Einstufung.

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Lonza-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 698,09 CHF. Der letzte Schlusskurs (664,6 CHF) weicht somit -4,8 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 629,14 CHF, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,64 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Lonza ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Lonza-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

