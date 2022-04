Lonza Aktie: Schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Lonza Group":

An der Börse SIX Swiss Ex notiert die Aktie Lonza am 12.04.2022, 19:27 Uhr, mit dem Kurs von 671.6 CHF. Die Aktie der Lonza wird dem Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Lonza einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Lonza jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Lonza erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 22,77 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 178,35 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -155,57 Prozent im Branchenvergleich für Lonza bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 109,62 Prozent im letzten Jahr. Lonza lag 86,85 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Lonza ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,92 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 45 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 47,22 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Lonza schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,46 % und somit 1,16 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 1,61 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".