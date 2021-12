Lonza Aktie: Hervorragende Nachrichten für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Lonza Group":

Für die Aktie Lonza stehen per 04.12.2021, 10:58 Uhr 718.4 CHF an der Heimatbörse SIX Swiss Ex zu Buche. Lonza zählt zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Unser Analystenteam hat Lonza auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Mit einer Dividendenrendite von 0,41 Prozent liegt Lonza 1,16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 1,58. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine "Sell"-Bewertung.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Lonza beläuft sich mittlerweile auf 661,04 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 718,4 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +8,68 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 727,5 CHF. Somit ist die Aktie mit -1,25 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

3. Fundamental: Lonza ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 25,92 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 46 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 48,2 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

