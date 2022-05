Lonza Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Weitere Suchergebnisse zu "Lonza Group":

An der Heimatbörse SIX Swiss Ex notiert Lonza per 04.05.2022, 02:32 Uhr bei 568.8 CHF. Lonza zählt zum Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Lonza auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Lonza beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,52 Prozent und liegt mit 0,24 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0,76) für diese Aktie. Lonza bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Lonza. Es gab insgesamt sieben positive und drei negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Lonza daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Lonza von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Lonza verläuft aktuell bei 695,73 CHF. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 568,8 CHF aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,24 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 634,74 CHF angenommen. Dies wiederum entspricht für die Lonza-Aktie der aktuellen Differenz von -10,39 Prozent und damit einem "Sell"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Sell".