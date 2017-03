Lonza AG: Die Umsatzentwicklung konnte die Erwartungen übertreffen!

Liebe Leser,

Lonza blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2016 zurück. Die Umsatzentwicklung lag über unseren Erwartungen. Insgesamt wurden 4,13 Mrd SFr erwirtschaftet, ein Anstieg um 8,7%. Die Margen befinden sich auf Vorjahresniveau. Unterm Strich blieb ein Gewinn von 301 Mio SFr übrig. Das entspricht ebenfalls einem Anstieg um 8,7%. Die Dividende wird angehoben. Die Ausrichtung auf das Healthcare Continuum macht sich bezahlt. 2016 war das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte.

Um das Fundament weiter zu stärken, werden strategische Zukäufe getätigt

Durch den hohen Spezialisierungsgrad gelingt es Lonza, sich am Markt für verschreibungspflichtige Medikamente, Körperpflege und Wellness durchzusetzen. Mit einem Umsatzwachstum von knapp 16% war die Sparte Pharma und Biotech der stärkste Wachstumstreiber. Um das Fundament weiter zu stärken, werden strategische Zukäufe getätigt. Das Management setzt für insgesamt 240 Mio SFr neue Impulse im Bereich Spezialstoffe.

Dieses Segment konnte im vergangenen Jahr nur durchschnittliche Wachstumsraten verzeichnen. Die Übernahme der InterHealth Nutraceuticals Inc wurde im September erfolgreich abgeschlossen. Am 15. Dezember verkündete die Unternehmensführung die nächste Übernahme in Höhe von 5,5 Mrd $ an. Capsugel ist am amerikanischen Markt in der Pharma-, Consumer-Healthcare- und Nutrition-Industrie vertreten. Die Akquisition soll im zweiten Quartal 2017 abgeschlossen werden.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.