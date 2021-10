Lonza AG Aktie – Ist es vollbracht?

Lonza profitierte von der Corona-Krise als Hersteller des Moderna-Impfstoffs. Das Unternehmen kündigte an, 2.000 weitere Mitarbeiter einzustellen und die Produktionsanlage in Visp um drei weitere Fertigungslinien auszubauen. Auch das Hauptquartier in Basel soll erweitert werden.

Der Umsatz stieg im 1. Halbjahr um 13,3% auf 2,5 Mrd SFr. Der Gewinn fiel um 40,9% auf 3,51 SFr je Aktie.



