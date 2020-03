Longxing Chemical Industry: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Rentokil Initial":

An der Börse Shenzhen notiert die Aktie Longxing Chemical Industry am 23.03.2020, 03:12 Uhr, mit dem Kurs von 4.03 . Die Aktie der Longxing Chemical Industry wird dem Segment "Commodity Chemikalien" zugeordnet.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Longxing Chemical Industry einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Longxing Chemical Industry jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Longxing Chemical Industry konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Sell". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine leichte Reduktion registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde weniger über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Longxing Chemical Industry auf dieser Stufe daher eine "Sell"-Rating.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Longxing Chemical Industry mit einer Rendite von -46,45 Prozent mehr als 32 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -14,83 Prozent. Auch hier liegt Longxing Chemical Industry mit 31,62 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Longxing Chemical Industry beträgt das aktuelle KGV 35,37. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 0, Longxing Chemical Industry ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Hold"-Einschätzung.