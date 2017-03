Longwood Gardens wählt erste Stipendiaten für das renommierte Leadership-Programm aus

Neues, 13-monatiges Weiterbildungsprogramm wählt fünf talentierteFachkräfte für seine erste Klasse ausKennett Square, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Longwood Gardensgab heute die Namen der fünf talentierten Fachkräfte bekannt, die fürsein renommiertes Longwood Gardens Fellows Program ausgewählt wurden,durch das ein Erbe der Entwicklung internationaler Führungskräfte imBereich Gartenbau fortgesetzt wird, das 1967 seinen Anfang fand. Nacheinem strengen Auswahlprozess wurden Andrew Bell (Washington, DC),Kaslin Daniels (New York), Neil Gerlowski (Mexiko), Patrick MacRae(New York) und Julia Thome (Washington, DC) als Stipendiatenausgewählt. Vollständige Informationen zu den Stipendiaten finden Sieauf www.longwoodgardens.org/longwood-fellows."Wir freuen uns sehr, unseren Jahrgang beim Longwood GardensFellows Program willkommen heißen zu dürfen", sagte Paul B. Redman,Präsident und CEO von Longwood Gardens. "Die beeindruckendenQualifikationen dieser talentierten Fachkräfte in Verbindung mitihrer Leidenschaft für die Förderung öffentlichen Gartenbaus undihrem Wunsch zur Führung positioniert sie bestens, um dieherausfordernden und bereichernden Chancen zu ergreifen, die dasFörderprogramm für sie bereithält", erklärte Redman.Insgesamt gingen 200 Online-Bewerbungen für dieses Programm ein,von denen zehn Bewerber zu einem Interview eingeladen wurden. Dieendgültige Auswahl wurde von einem Gremium aus sieben Jurorengetroffen, die bekannte öffentliche Gärten aus den USA undGroßbritannien vertraten.Während der 13 Monate langen, vollständig geförderten,gruppenbasierten Weiterbildung in Longwood beschäftigen sich dieStipendiaten intensiv mit aktuellen Themen, die für den heutigenöffentlichen Gartenbau relevant sind, wie z.B. Führung,Vorstandsbeziehungen und Governance, Kommunikationsfähigkeit,Änderungsmanagement, Innovation und HR/Talent-Management. Einzweimonatiges internationales Praktikum vermittelt ein tieferesVerständnis dieser Themen und bereitet die Stipendiaten darauf vor,Organisationen in eine lebendige und nachhaltige Zukunft zu führen.Absolventen des Förderprogramms treten der renommierten Society ofFellows bei, ein globales Netzwerk für Fachkräfte im Bereichöffentlicher Gartenbau.Seit 1967 haben Studierende aus aller Welt an Longwoods intensivenBildungsprogrammen teilgenommen, die von Praktika über daszweijährige Professional Gardener Program bis zum Longwood GraduateProgram reichen. Absolventen haben in vielen der weltweit bestenGartenbauinstitutionen Führungsrollen übernommen. Nominierungen undBewerbungen für den Jahrgang 2018 beginnen am 1. September 2017.Erfahren Sie mehr unter www.longwoodgardens.org/longwood-fellows.Informationen zu Longwood GardensLongwood Gardens ist einer der herrlichen Gärten der Welt undumschließt eine Fläche von 1.077 Morgen aus Gärten, Wäldern, Wiesen,Brunnen, einer äolischen Orgel mit 10.010 Pfeifen und einem vierMorgen großen Konservatorium. Longwood setzt die von Gründer Pierredu Pont begonnene Mission fort, Menschen durch ausgezeichneteGartengestaltung, Gartenbau, Bildung und die Künste zu inspirieren.Pressekontakt:Patricia Evans+1-610-388-5442pevans@longwoodgardens.orgOriginal-Content von: Longwood Gardens, übermittelt durch news aktuell