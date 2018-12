Longview kündigt Verfügbarkeit des neuen Fall '18 Release an

Der kanadische Softwarehersteller verspricht mit dem Fall `18Release gerade im Hinblick auf Nutzerfreundlichkeit wesentlicheVerbesserungenToronto (ots/PRNewswire) - Der kanadische SoftwareherstellerLongview gibt die Verfügbarkeit seines Longview Fall '18 Releasebekannt. Das Release bietet wichtige Innovationen in Bezug aufNutzerfreundlichkeit und -einbindung über die gesamte Produktreihehinweg - d. h. für die Lösungen Longview Close, Longview Plan,Longview Tax und Longview Analytics powered by arcplan.Zu den Highlights des Longview Fall `18 Release gehören:- Nahtlose Integration von Longview Analytics und Longview Planpowered by Tidemark für bessere Analysen und Einblicke in relevanteGeschäftsdaten- Neue Visualisierungsfläche für die Erstellung übersichtlicherDashboards und Berichte für das Executive Reporting- Zusätzliche Prozessdiagramme für Longview Tax und Longview Close,für erhöhte Nutzerakzeptanz sowie vereinfachte Navigation mittelskundenspezifischer Diagramme; eine Funktion, die zuvor lediglichfür Longview Plan powered by Tidemark zur Verfügung stand- Neue Funktionen in Longview Analytics unterstützen die schnellereund einfachere Erstellung robuster Anwendungen- Neue "Net Income Bridge- und Varianzanalyse", die Nutzern hilft,die Ursache von Performance-Schwankungen zwischen verschiedenenSzenarien wie z. B. Ist-Daten, Budget und Forecast zu verstehen- Signifikante Erweiterungen bei Longview Tax im Bereich OperationalTransfer Pricing- Benutzeroberfläche mit aktualisiertem "Look-and-Feel" - dieVerbesserungen erfassen das gesamte Longview-Lösungsportfolio undgarantieren nahtloses Navigieren zwischen den jeweiligenAnwendungen Longview Close, Longview Plan, Longview Tax undLongview Analytics.Wayne Stevens, Chief Product Officer bei Longview, kommentiert:"Diese Verbesserungen setzen die Entwicklung unseres NutzenangebotesConnected Finance fort." Er fügt hinzu: "Connected Finance ist alsPerformance-Multiplikator für Planung, Konsolidierung,Steuerberichterstattung und Analyse im Zeitalter der Digitalisierunggedacht. Durch die Verbesserung der Funktionen unserer LösungenLongview Close, Longview Plan, Longview Tax und Longview Analyticsunterstützen wir Unternehmen erheblich bei der Maximierung vonLeistung und Effizienz."Das Longview Fall ´18 Release ist ab sofort verfügbar - Kundenkönnen auf dem Kundenportal (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2331088-1&h=3205570874&u=https%3A%2F%2Fwww.longview.com%2Fsupport&a=Kundenportal) den Bereich "What's New" besuchen, um eine Zusammenfassungder aktuellen Verbesserungen zu erhalten und um die Informationen füralle technischen Details dieser Version einzusehen.Über LongviewLongview - 1994 gegründet - ist ein weltweit führenderLösungsanbieter für Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen.Unsere Lösungen Longview Plan, Longview Close, Longview Tax undLongview Analytics ermöglichen es Unternehmen auch in komplexeninternationalen Strukturen, durch gezielte Unterstützung bei derKonsolidierung, Auswertung und Analyse von Kennzahlen, die richtigenGeschäftsentscheidungen zu treffen.Wir unterstützen Firmen dabei, Ihre Unternehmensleistung zu messenplanen, zu steuern und zu optimieren. Unsere Plattform gibt es sowohlon Premise als auch in der Cloud. Unsere leistungsfähigen,intelligenten Lösungen liefern dabei eine zuverlässige undübersichtliche Darstellung der relevanten Unternehmenskennzahlen.Dank unserer anerkannten Branchenexpertise und unserer nahtlosintegrierten Plattform vertrauen viele namhafte und internationaleUnternehmen Longview bei der Steuerung ihrer Geschäftsprozesse, derVerbesserung der Datenintegrität, der Transparenz der Finanzdaten zurEntscheidungsfindung. Weitere Informationen zu unserem Unternehmensowie zu unseren Lösungen finden Sie unter www.longview.comPressekontakt:Sarah BergsethVice President of Global Marketing, SBergseth@longview.comQuelle: Longview Solutions Inc.Original-Content von: Longview Solutions Inc., übermittelt durch news aktuell