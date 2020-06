Longjian Road & Bridge: Nicht vergessen!

Longjian Road & Bridge weist am 05.06.2020, 08:28 Uhr einen Kurs von 3.44 an der Börse Shanghai auf. Das Unternehmen wird unter "Bauwesen" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Longjian Road & Bridge einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Longjian Road & Bridge jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Longjian Road & Bridge erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 8,43 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Bauwesen"-Branche sind im Durchschnitt um -18,03 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +26,45 Prozent im Branchenvergleich für Longjian Road & Bridge bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -18,13 Prozent im letzten Jahr. Longjian Road & Bridge lag 26,55 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Longjian Road & Bridge liegt mit einer Dividendenrendite von 0,89 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Bauwesen"-Branche hat einen Wert von 2,19, wodurch sich eine Differenz von -1,31 Prozent zur Longjian Road & Bridge-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Longjian Road & Bridge liegt bei einem Wert von 11,93. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauwesen" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 0 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Longjian Road & Bridge damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.