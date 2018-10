Longjian Road & Bridge: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Per 28.09.2018 wird für die Aktie Longjian Road & Bridge am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 4,04 CNY angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bauwesen".

Wie Longjian Road & Bridge derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrials") liegt Longjian Road & Bridge mit einer Rendite von -30,99 Prozent mehr als 30 Prozent darunter. Die "Engineering & Construction Svcs"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -1,68 Prozent. Auch hier liegt Longjian Road & Bridge mit 29,31 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 15,72 und liegt mit 80 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Engineering & Construction Svcs) von 80,05. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Longjian Road & Bridge auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Longjian Road & Bridge investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,25 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,67 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.