Longines unterzeichnet Langzeit-Titelpartnerschaft für den FEI Nations Cup(TM) Jumping und erweitert globale Vereinbarung als FEI-Top-Partner (FOTO)

Longines wird im Rahmen einer neuen Langzeitvereinbarung mit derFédération Equestre Internationale (FEI) Titelpartner der FEI NationsCup? Jumping Springreiter-Serie. Die neue Partnerschaft wird nächstenMonat beim jährlichen Finale der Serie in Barcelona feierlichbegangen. 2013 wurde Longines der erste FEI-Top-Partner. Nun wurdedie globale Partnerschaft mit der FEI mit einer historischenVereinbarung erweitert, die heute im schwedischen Göteborgunterzeichnet wurde.Der wegweisende Vertrag, den FEI-Präsident Ingmar De Vos und derVizepräsident und Leiter des internationalen Marketings bei LonginesJuan-Carlos Capelli aushandelten, ist der bedeutsamste in derGeschichte der FEI.Die Laufzeit der derzeitigen Langzeit-Partnerschaft zwischen derinternationalen Dachorganisation des Reitsports und der SchweizerUhrenmarke beträgt noch weitere fünf Jahre. Mit dieser neuenVereinbarung wurde die globale Partnerschaft nun frühzeitigverlängert und gleichzeit erweitert.Longines wird im Jahr seines 185-jährigen Bestehens Titelpartnerdes Finales des FEI Nations Cup(TM) Jumping 2017, welches symbolträchtigim Austragungsort der Reitdisziplinen der Olympischen Spiele vonBarcelona vor 25 Jahren, dem Real Club de Polo de Barcelona (ESP),stattfindet.Das Finale im kommenden Monat wird den Namen "Longines FEI NationsCup" Jumping Final 2017(TM) tragen und die gesamte Serie wird ab 2018unter der Bezeichnung "Longines FEI Nations Cup(TM) Jumping"organisiert.Die erweiterte, globale Vereinbarung sieht darüber hinaus Longinesdie Rolle als FEI-Top-Partner manifestieren und fortschreiben undumfasst ausserdem mit der Westeuropäischen Liga des Longines FEIWorld Cup(TM) Jumping eine weitere Titelpartnerschaft imSpringreitsport. Longines bleibt zudem offizieller Zeitmesser undoffizielle Uhr der FEI sowie offizieller Zeitmesser der FEI WorldEquestrian Games(TM).Zusätzlich wird Longines zusammen mit der FEI auch in Zukunft indie Entwicklung modernster Zeitmess- und Datenverarbeitungsservicessowie in die zugehörigen, reitsportspezifischen Technologieninvestieren."Die neue, erweiterte Vereinbarung mit Longines ist diebedeutsamste Vertrag in der Geschichte der FEI, vielleicht sogar inder Geschichte des Reitsports?, betont FEI-Präsident Ingmar De Vos.?Damit ist nicht nur die Zukunft unserer wichtigsten Wettbewerbsseriefür Springreit-Nationalmannschaften, des FEI Nations Cup Jumping,langfristig gesichert - die gesamte Branche erhält dadurchUnterstützung in bisher ungekanntem Umfang.Wir sind sehr dankbar für das Engagement von Longines im Reitsportund für das Vertrauen, welches das Unternehmen in die FEI als Partnersetzt. Die neue Vereinbarung ist die folgerichtige Erweiterung deräußerst erfolgreichen bisherigen Partnerschaft, und ich weiß, dassich für die gesamte Reitergemeinschaft spreche, wenn ich Longines undinsbesondere Nayla Hayek, Walter von Känel und Juan-Carlos Capellimeinen Dank für ihre unbeirrte Unterstützung unseres Sportsausspreche."Juan-Carlos Capelli, Vizepräsident und Leiter des internationalenMarketings bei Longines, sagt: "Wir sind sehr stolz auf die starkePartnerschaft, die wir seit 2013 mit der FEI aufgebaut haben und dieLongines zu einem Hauptakteur in diesem Bereich gemacht hat. Seitdemhat die Marke ihre Verbindung mit dieser renommierten Einrichtung beiVeranstaltungen und Serien rund um den Globus weiter gefestigt - undab heute auch mit seiner Funktion als Titelpartner des Longines FEINations Cup Jumping.""Wir danken dem Präsidenten der FEI Ingmar de Vos und seinem Team,dass sie diese neue Vereinbarung ermöglicht haben und freuen unsbereits sehr auf das große Finale in Barcelona, bei dem wir mit demneu benannten Longines FEI Nations Cup Jumping unseren ersten großenAuftritt haben werden."Über die FEI: www.fei.orgÜber Longines:Longines ist seit 1832 in Saint-Imier (Schweiz) ansässig. DieUhrmacherkunst von Longines spiegelt die tief verankerten Werte derMarke Eleganz, Tradition und Leistung wider. Das Unternehmen kann aufdie Erfahrungen mehrerer Generationen in der offiziellen Zeitmessungbei Weltmeisterschaften und als Partner internationaler Sportverbändezurückblicken. Longines? Leidenschaft für den Reitsport reicht bis indas Jahr 1878 zurück, als das Unternehmen eine Uhr fertigte, aufderen Zifferblatt ein Pferd mit Jockey graviert war. Mit der Zeit hatdie Marke enge und langjährige Beziehungen mit dem Reitsportgeknüpft. 1912 war die Marke bei einem Springreitturnier in Portugalzum ersten Mal als Zeitmesser beteiligt.Longines ist heute in den Reitsportdisziplinen Springreiten,Distanzreiten und Pferderennen engagiert. Longines ist Teil derSwatch Group Ltd., dem weltweit führenden Uhrenhersteller. Die Markemit der geflügelten Sanduhr genießt einen hervorragenden Ruf alsHersteller edler Uhren und ist in mehr als 150 Ländern vertreten.