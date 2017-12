Long Island Iced Tea Corp.: Völlig verrückt!

Lieber Leser,

in diesem Artikel dreht sich alles um die Aktie der Long Island Iced Tea Corp. (NASDAQ: LTEA). Diejenigen unter Ihnen, die sich mit Cocktails auskennen (ich selbst bin Hobby-Barkeeper) werden diesen Cocktail sicherlich kennen. Die Long Island Iced Tea Corp. war (und ist immer noch) ein Hersteller von Fruchtsäften. Was aber hat das nun wieder mit dem Bitcoin und der Blockchain zu tun? Lesen Sie weiter, schütteln Sie den Kopf und lachen Sie sich schlapp!

Aus der Long Island Iced Tea Corp. wird bald die Long Blockchain Corp.

Ja, Sie lesen richtig! Auch bei der Long Island Iced Tea Corp. soll bald die Long Blockchain Corp. werden. Denn wie das Unternehmen heute vermeldete, eruiert man zurzeit, ob man die Blockchain nicht für bestimmte Geschäfte nutzen könnte. Ja, Sie lesen wieder richtig. Bei der Company handelt es sich um einen „Namechanger“, dessen Management noch auf der Suche nach einem Geschäftsmodell ist, dass irgendwas mit Blockchain zu tun haben soll. So weit, so gut oder besser so weit, so schlecht.

Eigentlich wäre das ja noch keine Meldung und schon gar keinen Artikel wert. Wenn da nicht die Kursreaktion auf diese Meldung wäre. So gewann der Micro Cap heute, nach Veröffentlichung dieser Meldung, in der Spitze bis zu +500% an Wert und konnte selbst auf Schlusskursbasis noch Kursgewinne in Höhe von rund +183% retten. Da fällt mir der gestern zitierte Artikel ein, wonach ein CEO, der unzufrieden mit der Kursentwicklung der Aktie seines Unternehmens ist, dieses nur umbenennen müsse, wobei der neue Name Keywords wie Bitcoin oder Blockchain enthalten sollten.

Vermeintliche Bitcoin bzw. Blockchain Aktien werden reihenweise hochgezockt!

So kursierten im Internet schon Sprüche wie: „Früher sagte man, man wolle irgendwas mit Medien machen; heute sagt man, man wolle irgendwas mit Blockchain machen“. Auch wurde vorgeschlagen, dass sich die Daimler AG doch in Daimler Blockchain AG oder die zurzeit schwer angeschlagene Handelskette Steinhoff in Steinhoff Blockchain oder Blockchain Steinhoff umbenennen sollte.

Doch so witzig diese Sprüche sind, sie sind im Kern verständlich. Denn was wir aktuell sehen, ist ein Hype um die Blockchain und auf der Blockchain basierende Kryptowährungen, der nicht mehr nur stark an die „Dotcom Bubble“ Ende der 1990er Jahre erinnert, sondern zum Teil sogar noch skurrilere Züge angenommen hat. Denn zu Zeiten der „Dotcom Bubble“ gab es solche reinen „Namechanger“ zumindest nicht in diesem Ausmaß. Es versteht sich daher von selbst, dass sie von solchen Aktien generell besser die Finger lassen sollten. Es sei denn, sie sind ein Hardcore-Zocker!

Neues Bitcoin schlägt alles – SOFORT einsteigen!

Das neue Bitcoin! Soeben gab es die Bestätigung aus den USA! Diese Revolution wird das Leben von 7 Milliarden Menschen verändern. Experten sind sich einig: Diese Revolution ist gewaltiger als das Elektro-Auto. Sichern Sie sich den „Lithium-Report“ kostenlos!

HIER klicken – steigen Sie VOR dem Hype ein!

Ein Beitrag von Sascha Huber.