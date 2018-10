Londoner Start-up, thedrug.store, krempelt Europas CBD-Branche um

London (ots/PRNewswire) -Ein Londoner Start-up hat den CBD-Online-Shop "thedrug.store(https://thedrug.store/)" eröffnet um der wachsenden Nachfrage anCBD-Produkten im Vereinigten Königreich und auf dem europäischenFestland ein qualitativ hochwertiges Angegbot zu bieten. Johan Obelund Clemens Böninger, die zuvor an der europäischen Expansion vonCanopy Growth ($WEED, Börsenwert 12 Mrd. CAD), einem Powerhouse fürmedizinisches Cannabis, mitgewirkt haben, wollten mit der Gründungvon "thedrug.store (https://thedrug.store/)" Aufklärung über CBDbieten und Verbrauchern den Zugang zu legalen und qualitativhochwertigen CBD-Produkten ermöglichen. Ziel ist es, das Verständnisund die Sichtweise über CBD zu ändern.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/774981/Thedrug_Store.jpgBis 2022 wird die CBD-Branche voraussichtlich ein Volumen von 2,1Milliarden USD erreichen. Allein der britische Markt hat sich imvergangenen Jahr verdoppelt, denn Verbraucher nutzen CBD unteranderem als Heilmittel gegen Schlafstörungen, Angstzustände undchronische Schmerzen. thedrug.store (https://thedrug.store/) hat sichals zuverlässige und vertrauenswürdige Quelle für den Kauf von CBDfür den Mainstream-Verbraucher etabliert, denn das Angebot an, istkomplett frei von der illegalen, psychoaktiven Substanz THC.Gründer Johan Obel meinte dazu: "Während unserer Arbeit bei Canopy(Growth) sahen wir viele Firmen, die CBD-Öle im VereinigtenKönigreich und im restlichen Europa verkauften, doch der Markt warmit Fehlinformationen und illegalen Produkten überflutet. Wir wolltenda wirklich Aufklärung schaffen und eine zuverlässige Quelle für dieKunden sein, die nicht nur Produkte von uns kaufen, sondern auchlernen, wie sie persönlich von CBD profitieren können."Der Anspruch der beiden jungen Gründer ist riesig. Sie suchendirekt Rat bei den Innenministerien und Regierungsbehörden der EU undstellen wichtige Mitarbeiter von Amazon und Chemiker vom ImperialCollege London ein. Der Grund für all dies ist, so Clemens Böninger:"Wenn wir das Gesicht der Branche ändern und Professionalität auf denTisch bringen wollen, brauchen wir die richtigen Leute, um einehochwertige Aufklärung und Kundenerfahrung bereitzustellen."Auf die Fragen, wie sie ihre Marken auswählen, antwortete Clemens:"Wir sind auf der Suche nach wirksamen und interessanten Produkten,die über das klassische CBD-Öl hinausgehen, und wir arbeiten eng mitUS-Marken zusammen, um sicherzustellen, dass der THC-Inhalt wirklich0,0% beträgt und alles den EU-Vorschriften entspricht. Es ist eineMenge Arbeit, doch wir müssen Verantwortung für unser Angebotübernehmen."Um mehr über CBD und seine Wirkung zu erfahren, klicken Sie hier(https://thedrug.store/blogs/news)Pressekontakt:Charles Instone+44(0)7765-170-039ci@thedrug.storeOriginal-Content von: thedrug.store, übermittelt durch news aktuell